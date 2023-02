A 10. Konzul Kupa síversenyt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és partnerei, az MBPA Sportegyesület, Csicsó Község Polgármesteri Hivatala, a Csicsói Közbirtokosság, a Hargita Megyei Sí- és Biatlonszövetség, a Csíkszeredai ISK és a Szekler Biathlon Center Egyesület szervezte. Egyik nagy erőssége volt az idei Konzul Kupának, hogy olimpiai bajnok, olimpikonok, jeles politikusok tisztelték meg az eseményt jelenlétükkel, ők mind példaképek lehetnek a gyerek előtt.

A legnagyobb név Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó volt, de eljött a szintén olimpikon úszó Takács Krisztián is. Oroszlánrészt vállaltak a szervezésben Miklós Edit, Bónis Annamária, Bónis Attila és Balázs Zsolt székelyföldi olimpikon alpesi sízők, Tófalvi Éva biatlonista és edzője, Márton Simon, akik hat téli olimpián indultak, de díjazott a paralimpiákon és para-világbajnokságokon kerékpársportban sokszoros érmes Novák Károly Eduárd, Románia jelenlegi sportminisztere.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára visszatérő díszvendége a Konzul Kupának, ugyanakkor jelen volt és díjazta a gyermekeket Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere, valamint Bogya Anna, a romániai Miniszterelnök-helyettesi Kabinet államtitkára is.

A szervezők nevében Tóth László főkonzul köszöntötte a jelenlévőket.

– Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa immár tíz éve szervezi ezt a versenyt – partnereivel közösen. Szeretném megköszönni partnereinknek, hogy nyitottak voltak és mellénk álltak. Örülök, hogy a hideg idő ellenére ilyen sok gyermeket látok. A sportnak nagyon erős karakterformáló és identitásmegőrző szerepe van.

Hisszük, hogy ez a közösség, amelynek sokan vitatják létét és tagadják megnevezését, él, erős, határozott karakterrel, identitással rendelkezik – hangsúlyozta Tóth László a Székelyhon.ro hírportál tudósítása szerint.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt mondta: a sportban az egyik legnehezebb az, hogy rászánjuk magunkat, hogy felöltözzünk és elinduljunk mozogni.

– Azt szoktam mondani, hogy ha ezt az első lépést meg tudtuk tenni, akkor a többi már jön magától. Akár olimpiai bajnokok is lehetünk (…) A nemzeti összetartozás egyik fontos színtere a sport. Az elmúlt években közösen, itt élők, magyarországiak, Kárpát-medenceiek sokat tettünk azért, hogy a nemzeti összetartozás érzését, élményét megerősítsük, és sokat tettünk azért, hogy ezt a sporton keresztül tudjuk megtenni. Jó látni azt, hogy a magyar versenyzők magyar és román, de akár szerb vagy szlovák színekben is, de magyar szívvel ott vannak a világversenyeken.

Ez nekünk egy óriási eredmény, amit az elmúlt években közösen, mindannyian értünk el. Örülök annak, hogy a gondoskodó nemzet évében újra együtt vagyunk Székelyföld egyik legnagyobb síversenyén, a Konzul Kupán. A sport kifejezi azt az erőt, azt a kitartást, ami kell ahhoz, hogy elhatározzuk: elsősorban nem a másikat kell legyőznünk, hanem önmagunkat akarjuk legyőzni.

Önmagunkat győzzük le akkor is, amikor beöltözünk sízni. Innen mindenki díjjal, oklevéllel, serleggel megy haza, amelyen ott van a magyar címer, és még az unokáinak is meg tudja majd mutatni, hogy részt vett a 10. Konzul Kupán. Legyünk erre büszkék, és reméljük, hogy száz év múlva is itt leszünk – mondta el Potápi Árpád János.

Novák Károly Eduárd, Románia sportminisztere hozzáfűzte, nagyon büszke arra, hogy sportos emberek vagyunk. – Minden egyes rendezvényen bizonyítottuk, hogy sikeresek lehetünk. Itt van köztünk Tófalvi Éva, Románia egyik legkimagaslóbb sportolója, hatszor vett részt téli olimpián. Ez egy óriási dolog.

Óriási példakép a gyermekek számára. Itt van közöttünk Miklós Edit, aki fantasztikus eredményt ért el, hetedik lett az olimpián lesiklásban. Edit megmutatta, hogy milyen nagy lehetőség van a gyermekeinkben. Ti is lehettek Miklós Editek. Minisztériumi szinten meg fogunk tenni mindent, hogy a síszövetség jobban működjön, és hogy jobban támogassa fiataljainkat – hangsúlyozta Novák Károly Eduárd.

Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó síbakancsban, sílécekkel érkezett Hargitafürdőre. – Minden alkalommal, amikor sporteseményen járok, akár egy tömegsporteseményre megyek el, akkor nagy örömömre szolgál, hogy látom azokat a fiatalokat, akik viszik tovább azt a hagyományt, amit mi olimpiai mozgalomnak, sportmozgalomnak nevezünk.

Ebben a nagy hidegben, a szeles időben is itt vannak a gyermekek, látszik az arcukon, hogy várják a versenyt, látszik, hogy szeretik, amit csinálnak. Nagy örömömre szolgál, hogy látják maguk előtt azokat a kiválóságokat, akik példaképek. Egyébként minden évben ellátogatok a Madarasi Hargitára – árulta el Gyurta Dániel.