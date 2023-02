– Három fúvós tanár, Kovács Zsolt, Pecze István és Szily Lajos álma vált valóra közel két évtizeddel ezelőtt, amikor életre hívták a trombitásnapot, ahol minden alkalommal a régió legtehetségesebb diákjai mutatkozhatnak be és mérettethetnek meg – emlékeztetett Pekari Bernadett, Garay iskola igazgatója a megnyitón. Mint mondta, a program népszerűségét is mutatja, hogy évről-évre egyre több növendék látogat ide. – Kivéve az olyan időszakot, mint a mostani, amikor sokan betegek – célzott arra, hogy a program kezdetére a sok fertőzött miatt idén kicsit megfogyatkozott az indulók száma. A rendezvény célja, mint mondta, hogy a diákok megcsillogtathassák tehetségüket és megmutathassák, jelenleg hol tartanak.

Kovács Zsolt trombitatanár kiemelte, hogy ez nem verseny, hanem találkozó, ahol elsősorban arra kíváncsiak, hogy a gyerek mit tud és nem arra, hogy mit nem. – A programot annak idején azért hoztuk létre, hogy a nagy trombitaversenyek mellett – ahol csak a legjobbaknak van esélye – egy olyan találkozót szervezzünk, ahol azok is meg tudják magukat mutatni, akik kevésbé szorgalmasak, de szépen teljesítenek – fogalmazott a trombitatanár, akitől megtudtuk, a megbetegedések ellenére ezúttal is szép számmal, összesen húszan érkeztek a szekszárdi diákok mellett Bonyhádról, Tamásiból, sőt a vármegyén kívülről, Bajáról, Vaskútról és Pécsváradról is.