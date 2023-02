Az intézmény testnevelés szakos tanára, a sítábor szervezője kifejtette: két úticélt vettek irányba. Szlovéniába, Roglára összesen 64-en utaztak, míg Franciaországban, Puy St. Vincentben 121-en töltöttek el remek és élménydús napokat. Többen indultak tapasztalt síelőként, snowboardosként, de jócskán voltak teljesen kezdők is. Mindenkinek sikerült fejleszteni ezeket az ismereteiket.

– Nagyon szép helyeket láthattunk, sok örömteli élményünk volt. A fényképek és a videók segítik újra felidézni, továbbá megmutatni másoknak is, de teljes valójában csak ott lehet érezni, megérteni milyen szép is lehet a tél a nagy hegyek között és mennyire nagyszerű sport ez – hangsúlyozta György Ferenc, aki immáron három évtizede szervez sítáborokat. Arról is beszámolt, hogy Franciaországban nagy hó várt rájuk kemény hideggel. Voltak borongós, verőfényes és friss havas napjaik.

Szlovéniában inkább a szeles havazás és a borongós idő volt a jellemző. Viszont az ottani szálláshely termálfürdője és nagyszerű konyhájának félpanziós ellátása kárpótolta a diákokat. Puyban önellátásra kényszerültek a résztvevők, cserébe viszont a pályáról bármikor fel tudtak menni a szállásokra és kedvünkre főzőcskézhettek, vagy a hüttékben pihenhettek. Minkét helyen csoportokba rendezve segítették a kezdők első lépéseit, csúszásait és a haladóbbak fejlesztését.

– Nagy segítségemre voltak a kollégáim: Roglán Hornok Enikő tanárnő és Bordás Diána testnevelés szakos egyetemi hallgató oktatta a síelést. Mellettük Csötönyi Nóra osztályfőnök, Fenyvesi Bernadett kollégiumi nevelő és Bükösdi Gábor osztályfőnök felügyelte a tábor rendjét. Nekik is sikerült megtanulniuk síelni. Puy St. Vincentben Rippert Norbert egyetemi hallgató segített az oktatásban. Gergely Gréta tanárnő és Breuer-Orbán Károly tanár úr segítette a programok zökkenőmentes lebonyolítását – idézte fel György Ferenc, megjegyezve: reméljük, lesz még módunk a jövőben is hasonló élményekre és akkor mások is velünk tarthatnak.