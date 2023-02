Mint arról már írtunk, álarcos bált tartottak a faluhelyi Bodri Birtokon szombat este. Az elegáns partin az álarc viselése kötelező volt.

Fotó: Mártonfai Dénes

– Számos céges rendezvény – Márton-nap, szilveszter, illetve esküvők – mellett szerveztünk már a covid ideje alatt is egy hasonló eseményt 2020-ban. Egy esti, hangulatos szabadtéri programot bonyolítottunk le DJ-vel, hamburgerrel, italfogyasztással egybekötve, ami a HelloSzekszárd címet kapta – válaszolta kérdésünkre Greiling-Bodri Zsófia, majd hozzátette – Mivel utóbbi is nagy sikert aratott, úgy gondoltuk egy elegáns partit is szívesen vennének a környéken. Azonban nem egy általános jelmezbe öltözős farsangi bulit szerettünk volna tartani, hanem egy dress code szerint behatárolt elegáns eseményt, ahol mindenki gyönyörű álarcot viselhet.

Az álarcos bál nagy sikert aratott, ugyanis nemcsak környékbelieket ért el az esemény híre, vidékről és Budapestről is érkeztek vendégek. A hölgyek a legkülönbözőbb tollas, flitteres és csipkés kreációkban mutatkoztak, míg az urak között leginkább a diszkrétebb, inkább a filmes főszereplőket visszaidéző álarcok viselete volt a jellemző.

– A vendégeket három fogásos vacsorával vártuk, a séfünk Breining Dénes különleges menüsorral állt elő, külön erre az alkalomra. Egységes álarcos viselő pincéreink az est folyamán felszolgáltak ököruszály esszenciát benne főtt zöldségekkel, fásgaluskával; gyömbéres-mézes sertés szűzérméket kékfrankos szilvával töltve, vajas burgonyával, grillezett bébi vargányával. A desszert sárgabarackos csokoládé szelet volt pirított mandulával, bogyós gyümölcsökkel.