– Nehéz és akadályokkal teli utat kellett bejárnom gyermekkorom óta, ezért már idejekorán elhatároztam, hogy tanulással és kemény munkával kompenzálom azt, amit az élet nem kínált tálcán számomra – emlékezett vissza Ezer-Ferenc Veronika a Teol.hu podcast adásának legutóbbi vendége. A bonyhádi Angyal-Hívó Egyesület elnökét karitatív tevékenységéről, a nehéz sorsú családok felkarolásáról és a tanodás éveiről kérdeztük.

A beszélgetés során elhangzott, hogy Veronika olyan jó gyakorlatokat, fejlesztő módszereket dolgozott ki kollégáival a tanodás évek alatt, amely ma már példaként szolgál több intézménynek is. Sőt, publikációk is megjelentek az úgynevezett Bachtalo-rendszerről. De nem csak erre büszke a civil szervezet elnöke, hanem arra is, hogy az évek során sok családnak tudtak segíteni a mindennapi ügyes-bajos dolgaik elintézésében, a fiatalok tanulmányi és pénzügyi kultúrájának fejlesztésében, egyáltalán egy olyan életszemléletet mutattak a rászoruló családoknak, amely sok esetben a kiutat jelentette számukra a kilátástalannak tűnő helyzetből.

Ma már nem a tanodaprogram, hanem az Angyal-Hívó Egyesület keretein belül folytatják ezt a munkát. Az elnevezés változott, azonban az alapvető célok nem: a felkarolásra szoruló, nehéz sorsú családoknak minél több segítséget szeretnének nyújtani. Ennek érdekében több programot és adománygyűjtő akciót hirdetnek – az adventi programjukat már városi szintre emelték a helyi önkormányzattal. Erről és még számos eredményről mesélt a vele készült beszélgetés során.

A beszélgetés itt meghallgatható: