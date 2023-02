A szekszárdi református lelkipásztor a teológus szemszögéből vizsgálta, elemezte a témát. (Börtönlelkészként is működik, úgyhogy a konfliktushelyzetek e speciális területéről is vannak ismeretei.) A programot a mözsi népfőiskola szervezte. Nagy volt az érdeklődés, több mint ötvenen vettek részt a rendezvényen.

A lelkész Ádámtól indult. Megállapította, hogy az ember egy konfliktusos lény. Ideális körülmények közé helyezte őt az Úristen, az Édenkertbe, de még ott is képes volt nekifeszülni a társának is, a teremtőjének is. Ivadékai között (Káin és Ábel) pedig már gyilkosság is történt.

Sajnos a szabadságot, a teremtés gazdagságát az ember máig képtelen megbecsülni. A maga kutyulta konfliktushelyzetekből való kilábaláshoz aztán segítőket keres: pszichológust, pszichiátert, rosszabb esetben távgyógyítót, kártyavetőt vagy jövendőmondót. Pedig célravezető megoldás, valós konfliktuskezelés Isten nélkül elképzelhetetlen.