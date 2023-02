– Akkor tudok jó döntéseket hozni az íróasztal mögül, ha közben részt veszek az intézmény vérkeringésében: ha kell ebédet szállítok, ügyeletet vállalok, vagy éppen bekapcsolódom a napi foglalkozásokba – mondta Sebestyén Orsolya a Teol.hu podcast adás legújabb epizódjában, amelynek ezúttal a Bonyhádi Gondozási Központ vezetője volt a vendége. Úgy vélte, megyei, de talán országos kitekintésben is mintául szolgálhat az az együttműködés és szoros kapcsolat, ami a fenntartó helyi önkormányzat és az intézmény között alakult ki és jellemzi a mindennapokat.

– A szociális szakma sajnos még mindig mostohagyermek szerepben van több tényezőt is alapul véve, ugyanakkor Bonyhádon – a már említett kiváló együttműködésnek, kölcsönös tiszteletnek és megbecsülésnek köszönhetően – új alapokra helyeződött mindez – hangsúlyozta az intézményvezető, aki az önkormányzat mellett a kollégáiról is elismerően szólt. Úgy fogalmazott, az a 63 ember, aki alkotja a gondozási központ összetartó csapatát, minden nap szívvel-lélekkel dolgozik egy közös célért, ez pedig a velük kapcsolatban álló családok és idős emberek mindenek feletti segítése. A bonyhádi jó gyakorlatról és még számos emlékezetes pillanatról is mesélt Sebestyén Orsolya a podcast adás legújabb részében.

