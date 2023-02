– Bár nem mondhatjuk, hogy már kristálytiszta a kép arról, hogy miként alakul a közeli vagy a távoli jövőben az egyetemet működtető alapítványok sorsa, az szinte bizonyosnak látszik, hogy a diákságot nem fogja semmilyen hátrány érni. Merthogy minden résztvevő ezt szeretné. Jól látom a helyzetet?

– Kezdjük azzal, hogy jövő júniusig aláírt szerződések vannak, tehát az azt követő helyzet volt a kérdéses. De érzésem szerint most már az sem az, mivel mindenkinek az az érdeke, hogy megállapodás szülessen. Itt diákokról és oktatókról szól a történet, az egész egyetemi szféráról, amelyet a pályázati források ügye érzékenyen érint. Ráadásul a rendszer úgy épül fel, hogy a nemzetközi kapcsolatok nagyon fontosak, mind a jelen, mind a jövő szempontjából. A modellváltás egyik fontos kiindulópontja éppen az volt, hogy a pályázatokat jobban ki tudjuk használni, és a nemzetközi kapcsolatokat még inkább meg tudjuk erősíteni. Amikor a felsőoktatási intézmények kitörési pontjairól beszélgettünk korábban, akkor úgy láttuk, hogy a modellváltás ezt a lehetőséget teremti meg.

– De a mostani, uniós bejelentések pont ezt a kitörést teszik nehézzé, nem?

– Valamilyen szinten igen. Ugyanakkor szögezzük le: a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy visszatérjünk a nyugalmi helyzetre. Mondok egy egyszerű példát, hogy miért fontos minél előbb megtalálni újra az egyensúlyi helyzetet! A Pécsi Tudományegyetem immár jó ideje nagyban épít a külföldi hallgatókra. Ez egy dolog, de az igazság az, hogy ugyanezekre a hallgatókra épít a város, a megye, sőt, a régió is. Gazdasági szempontból is, jusson csak eszünkbe a rengeteg épülő apartmanház, de az egész atmoszféra szempontjából is: a jövő egyértelműen az, hogy a diákok folyamatosan vándorolnak Európában. És ebből nem csak ők személy szerint profitálnak: a tudásuk ilyetén bővülése az egész országra, a tudományos és a gazdasági életre is hatással van.

– Mivel tudjuk a hallgatókat biztatni jelen, folyamatosan változó helyzetben?

– A diákoknak nem kell ezzel foglalkozniuk, mert ezt az ügyet valamilyen módon meg kell oldani, és meg is fog oldódni. A fiatalok pályázzanak nyugodtan a továbbiakban is, az egyetemtől is, a kuratóriumtól is minden támogatást megkapnak. Azt az alapot, ami a nemzetközi láthatóságunkról szól, mi folyamatosan újratöltjük, tehát nem lehet anyagi oka annak, hogy valaki nem jut ki külföldre. Mindenkinek igyekszünk minden támogatást megadni, hogy a pécsi egyetem nemzetköziesítése folyamatos legyen.

– Beszéltem több középiskolással. Sokan az Európai Bizottság levele után úgy fogalmaztak, hogy most már biztosan külföldön kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Elkapkodott döntés lenne ez a részükről?

– Mindig nagy baj, ha egy szakmai kérdésből politikai kérdést csinálnak. Ez egy szakmai kérdés. Az, hogy a hallgatóknak, kutatóknak megmaradjon a nemzetközi mobilitása, az szakmai kérdés. A politikának felelőssége van abban, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa. Az alapítványnak is van felelőssége, és vannak eszközei is hozzá. Olyan nem lehet, hogy anyagiak hiányában bárki bármilyen lehetőségtől elessen. Az persze más kérdés, hogy nem mi vagyunk azok, akik ezt el tudják rendezni. Mi most biztatni és megnyugtatni tudjuk az érintetteket, és anyagi támogatást is tudunk nyújtani – de a politika legmagasabb szintjén kell elrendezni ezt a szituációt. És a szereplők részéről minden szándék meg is van erre.