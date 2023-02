– Szerencsére eddig nem tapasztalt helyzetbe kerültünk 2022 elején. A mi városunkat is új helyzet elé állította az, hogy február 24-én kitört a háború. Abból eleinte semmi mást nem láttunk, mint azt, hogy segítséget kellett adnunk a menekülőknek – kezdte mondandóját Horváth Zsolt. Hozzátéve: – Az rögtön látszott, hogy alaposan össze kell magunkat szedni. Dunaföldvár az elsők között állt oda a katasztrófavédelem mellé, és már az első hullámban menedéket nyújtottunk az Ukrajnából érkezőknek.

Ezzel párhuzamosan úgy kellett üzemeltetnünk a városunkat, hogy az itt élőknek ne kelljen nélkülözniük az addig megszokott szolgáltatásainkat. Mindeközben negyven-ötven menekültet láttunk el. Ez egy bonyolult, de szép humanitárius feladat volt. A megoldásban a vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete sokat segített. Ebben a nagy kihívásban példaértékűen, egy emberként állt mellénk a nemzetközi mércével is jelentős két nagyvállalat, a Pannonia Bio és a Vajda Papír Kft. Mindkét cég vezetői csak azt kérdezték, hogy miben segítsenek?

Hagyományőrzésben is jeleskednek – Márton-napi libafuttatás

A sikerekről szólva

– A sikerünket az jelentette, hogy továbbhaladtunk azon a pályán, amit kijelöltünk magunknak. Beszélhetünk út- és járdaépítésekről, a víz- és csatornahálózat építéséről és javításáról, amikkel az itteni emberek életkörülményeit javítottuk. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból is érdemes lesétálni a Duna-partunkra, akár turisztikai szempontból, akár azért is, mert a legújabb projektünk befejezése is elismerésre méltó.

A mai fiataloknak és a jövő nemzedékének is építettünk. A szakosztályunk székházát és kikötőjét a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel összefogva mintegy hetvenmillió forintos költséggel felújítottuk. Nem messze attól elkészült a teniszszakosztályunk székháza és a – csodás, parkosított környezetben nélkülözhetetlen – nyilvános vécénk is.

A pályázatnak köszönhetően az Eszterlánc óvoda is élni tudott a megújuló energiák kínálta lehetőséggel Fotók: a szerző

Nagyon nagy figyelmet kell fordítani a megújuló energiákra

– Nagyon nagy figyelmet fordítottunk a megújuló energiák felhasználására. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott forrásból az autóbusz-pályaudvarunk tetőszerkezetére huszonöt kW-os teljesítményű napelemeket telepítettünk. Az így nyert energiát egyrészt a paksi mintára a jövőbeli pályázati úton beszerezhető, helyben közlekedő elektromos autóbusz működtetésére szeretnénk fölhasználni.

Mellette az idősek ellátását segítő tevékenységre nyert elektromos buszunkat is ott szeretnénk feltölteni. A zöldenergia felhasználása, a középületeink fűtéskorszerűsítése és a hőszigetelésük ebben a nehéz időszakban a javunkat fogják szolgálni.

A sikeres kajak-kenu szakosztály sportolói örülnek a tavaly megújult székházuknak és kikötőjüknek

– Attól nem lesz egy város élhetőbb, ha csak betonba önti a forrásait. A szellemiségével is foglalkozni kell. Meg kell tervezni, hogy mit tudunk adni a szürkeállománynak. Ebben is sikeresek voltunk, hiszen olyan rendezvényekkel szolgáltuk ki azt itt és környékünkön élőket is, amik jelentős szellemi táplálékot és szórakozási lehetőséget nyújtottak nekik.

Mindemellett Dunaföldvár nem engedi el annak a kezét, akiről tudja, hogy segítséget remél. Ez így történt az év végén is, amikor száznegyven­nyolc rászoruló családnak biztosítottuk azt a tűzifamennyiséget, amivel képesek voltak megkezdeni a fűtési szezonjukat. Év végén, az ünnepek időszakában meleg étellel, hidegélelmiszer- és higiéniai csomagokkal is elláttuk a rászorulókat.

Az volt a célunk, hogy ők is megnyugvással tölthessék el a családjukkal azokat a napokat. Százötven embernek biztosítottuk tíz napon keresztül meleg ételt, és kétszáz darab hideg­étel-csomagot osztottunk szét közöttük. Ezt az előbb említett két helyi nagyvállalat anyagi segítségével tudtuk megoldani.

Nagyon jól működtek együtt azok az önkormányzati szervek, amelyeknek a gyermekvédelemről és az idősek ellátásáról, illetve az elhelyezésükről kell gondoskodniuk. Tehát röviden összegezve 2022-t, azt mondhatom, hogy küzdelmes, kihívásokkal teli, de sikeres évünknek mondhatom. Továbbra is az együtt gondolkodva megtervezett végrehajtással tesszük majd a dolgunkat.

A Máltai Szeretetszolgálattal szoros együttműködésben segíti az önkormányzat a rászorulókat

Nehéz időszak vár ránk

– Nagyon nagy híve vagyok annak, amit még a nagyszülőktől és a szülőktől tanulhattunk, hogy mindig kell egy olyan tartaléknak lenni a családi kasszában, amihez baj esetén lehet nyúlni. Mivel a lehetőségeinkhez képest mi is képeztünk ilyen alapot, annak a gondolkodásnak már tavaly, de idén is szintén hasznát vettük. Ezeket a nem várt események láncolatának jelentkezésére hoztuk létre.

Ez elegendő biztonságot ígér ahhoz, hogy a közösségünk átvészelje a nehéz időszakot. Tavaly szoros gazdálkodással sikerült stabilan tartanunk a költségvetésünket. A kitűzött céljainkat tartani tudtuk, és a megkezdett beruházásokat is be tudtuk fejezni. A 2023-ra áthúzódó projektjeinket is rendben le tudjuk zárni.

– Arra számítok, hogy az energetikai piac és az inflációs nyomás is egy szinten megáll, és a normális életvitel vissza fog térni. Természetesen nem a korábbi árakkal, de egy tervezhető életet tudunk majd élni. Ez az önkormányzatok részére is nagyon fontos lesz. Látom a kormányzat segítő szándékú intézkedéseit, de nekünk, az önkormányzatoknak is partnernek kell lenni ahhoz, hogy közösen meg tudjuk oldani a ránk váró feladatokat.

Nem szabad kapkodni

– Figyeljük a naponta változó környező világot. Az adott helyzetet értékelni kell, és a kialakult következtetésekből kell kijelölni azt az utat, amelyen haladnunk kell. A 2023-as terveket csak ilyen alapossággal szabad meghozni, ami bizony egy nehéz munka lesz. Mi is jelenleg ezen dolgozunk.