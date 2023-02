Az építkezés során időszakosan megnő a kereslet a lakások, munkavállalók, alvállalkozók iránt, fejlődni fog az infrastruktúra, ennek látható jele az épülő Paks–Kalocsa-híd, de meg kell alapozni a későbbi éveket, hogy a fejlődés tartós maradjon, hogy később se lanyhuljon az építkezés hozta lendület. Jönnek szakemberek külföldről, családostól, az ellátásuk feladat, s a szolgáltatás gazdasági tevékenység is. Aztán, Paks 2 építésében részt vesznek helyi cégek is, és nem csak az a fontos, ki kerül fel a beszállítói listára, hanem az is, hogy kikkel dolgoznak majd ők is együtt, kik lesznek az alvállalkozóik. Ezen a környéken a vállalatok, vállalkozók, cégek viszonylag kicsik. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, fontos – mondta –, hogy tudjanak együttműködni.

Szólt arról is, hogy az időjárás függvényében termelő szél és naperőművek időnként adódó többletenergiájának tárolása is fontos feladat és lehetőség, itt említette energiatározóként a többletárammal vízből fejlesztett hidrogént.

A megyeszékhely gazdasági stratégiájának kidolgozásakor pedig nem szabad megfeledkezni a már évtizedek óta működő erőmű építésekor szerzett tapasztalatokról, az akkor született sok apró ötletről sem.