Hagyományos módon ezen a napon adták át a Dunaföldvár Kultúrájáért díjat is, melyet egy kuratórium választ meg egy folyamatosan alkotó, a kultúra területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek vagy csoportnak.

A kitüntetett lehet egy művész, irodalmár, vagy más alkotó, szervező, kiemelkedő tevékenységet végző egyén vagy szervezet is. A díjat idén Fabó Ferenc kapta meg, aki az elmúlt évtizedek során fotósként tűnt ki, elsősorban természetfotóival, de az elmúlt időszakban Haider Mártával közösen a helyi templomokat, szakrális helyszíneket is felkeresték, fotókon megörökítették, értékmegőrző tevékenységet folytattak.

A díjátadó eseményen adtak hírt Dunaföldvár egyik leghíresebb alakja, Berze-Nagy Ilona „Lábuk nyomát elmosta a víz” című kötetének újranyomásáról is, amely megvásárolható és kikölcsönözhető a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban. Az írónő, aki hivatását tekintve pedagógus volt, 1920-ban került Dunaföldvárra, és haláláig, 1992-ig itt élt a településen. Tanítói munkája mellett az Országos Néprajzi Társaság tagjaként néprajzi gyűjtéseket végzett, aktív népművelő, színdarabok írója és rendezője volt.

A rendezvényen Raffainé Kókány Judit, egykori könyvtáros beszélt a szerző életéről, valamint ismertette a történetet, ezt követően pedig Herpainé Tomon Adrienn, könyvtáros olvasott fel belőle részleteket. Az Ördögszekér Táncegyesület először 2012-ben vitte színre a „Lábuk nyomát elmosta a víz” című mű utolsó fejezetét. Ebből született a „Mátkatánc – A fekete kötény legendája” című előadás, amit tavaly ismét elővettek, átdolgozták, kibővítették és egy még látványosabb előadást hoztak létre.