Civil szervezetek vezetői, intézmények képviselői és megyei döntéshozók részvételével tartottak megbeszélést hétfőn a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalban, a civilek napja apropóján. A rendezvényt a Tolna Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szervezte, amelynek címbirtokosa a Dunamenti Polgári Egyesület (DUPI). A kerekasztal megbeszélésen mások mellett jelen volt dr. Horváth Kálmán főispán, Zsikó Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke, illetve szekszárdi, dombóvári, tolnai, bátaszéki, őcsényi, sárpilisi és váraljai civil szervezetek vezetői.

Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke (balról), dr. Horváth Kálmán főispán, Zsikó Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke és Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója a kerekasztal-megbeszélésen (Fotó: Mártonfai D.)

Berta Zoltán, a DUPI elnöke érdeklődésünkre elmondta: a kerekasztal beszélgetést a közszféra és a civil társadalom együttműködésének fejlesztése jegyében rendezték. Az eseményen szó volt az egyesületek helyzetéről, terveiről, a tanácskozás révén pedig „jó gyakorlatokkal” is megismerhettek a résztvevők. Ilyen például a Dombóváron – helyi társadalmi szervezetek vezetői alkotta – civil tanács, amely évente három nagy városi programot szervez, a civil majálist, a civil adventet és a városi civil ünnepet, amelyen a társadalmi kitüntetéseket is átadják. A tanács dönt az önkormányzat által biztosított civil támogatás felosztásáról is, ahogy az elismeréseket is ez a grémium ítéli oda.

A generációk közötti kapcsolat jó példája a Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület és szekszárdi középiskolások között kialakult együttműködés.

Az energiaválság megnehezíti az egyesületek működését, hiszen számos településen kényszerültek a közösségi terek bezárására, vagy a bérleti díjak jelentős emelésére, és sok helyen kevesebb pénz jut a civilek önkormányzati támogatására is. Ugyanakkor az állami pályázatok komoly segítséget jelentenek, mindenki abban bízik, hogy ez a jövőben is így lesz.

Több civil szervezet is képviseltette magét a kerekasztal beszélgetésen (Fotó: Mártonfai D.)

Ahol nem gond az utánpótlás

A beszélgetésen több résztvevő is a problémák között említette az utánpótlás hiányát, a társadalmi szervezetek folyamatosan növekvő átlagéletkorú tagságát. Ám hogy ez nem törvényszerű, azt a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének jó gyakorlata is bizonyítja: az egyesület közel harminc éve működik igen aktívan, rengeteg, a tagság körében népszerű programot szerveznek és mindig vannak új belépők. A folyamatosságot az is jelzi, hogy a szervezet jelenlegi elnökének édesanyja a nagycsaládos egyesület egyik alapítója volt.