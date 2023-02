A Gyönki Közös Önkormányzati Hivatalhoz Miszla, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsád települések tartoznak. Az anyakönyvi ügyintézők elmondták, hogy sem az idei év januárjában, sem februárban nem volt és nem is lesz esküvő. Legközelebb márciusra jelentkezett be egy házasulandó pár. Hozzátették, hogy általánosan nem szoktak sok esküvőt tartani, jellemző náluk, hogy a párok általában kivárják a jó időt, akkor tartanak esküvőt.

A simontornyai önkormányzati hivataltól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mindössze három esküvőt tartanak náluk az idei év első két hónapjában. A tavaszi időszakban náluk még senki nem akar házasodni, nyárra egy pár jelentkezett be hozzájuk házasságkötésre. Megtudtuk, hogy Simontornyán a covid-járvány előtti időszakban gördülékenyen ment minden, most viszont csak remélni tudják a legjobbakat. A városban az önkormányzati hivatalban és a várban lehet házasodni. Az esküvői helyszínként is működő Fried-kastély sajnos már bezárt, ám nyílt egy új birtok, ahol szintén van lehetőség ünnepi módon házasságot kötni.

Tolna vármegye székhelyén, Szekszárdon február végéig összesen hat házasságot kötnek a tervek szerint. Elmondták, hogy folyamatosan foglalják az időpontokat tavaszra, nyárra, ám nem egyszer előfordul, hogy a jegyespár kivár, majd úgy dönt, rövid időn belül szeretné megtartani a kézfogót.

Az általunk megkérdezett anyakönyvvezetők bíznak abban, hogy a házasodási kedv a későbbiekben nő.