Bonyhád polgármestere is mosollyal és örömmel nyugtázta Laci bácsi kedves invitálását. A személyes, ugyanakkor kölcsönös tiszteleten alapuló hangnem, továbbá kettejük kapcsolata több évtizedre tekint vissza, ugyanis a város polgármestere is abba az általános iskolába járt, amelyet az ünnepelt 19 évig igazgatott. Természetesen a mostani beszélgetésük központi témájául is a Vörösmarty Mihály Általános Iskola szolgált.

Mind a ketten szívesen idézték fel azokat az éveket, amelyek az intézményhez kötötték őket. Eközben arról is mesélt családja körében a 2003-ban Merész Konrád-díjjal kitüntetett pedagógus, hogy manapság is tanulással tölti a mindennapjait: pszichológiát hallgat az internet segítségével. De sétálni és nosztalgiázni is nagyon szeret.

Bajor Lászlót 95. születésnapja alkalmából köszöntötte fel Filóné Ferencz Ibolya. (A szerző fotója)

– Csupán azt sajnálom, hogy az utcákat járva nagyon kevés ismerős arcot látok, sokan nincsenek már közöttünk az én korosztályomból – mondta a kiváló szellemi és fizikai egészségnek örvendő Laci bácsi. – Kedves polgármester asszony! Tudja, nagyon sokat jelent egy idős ember számára az a figyelmesség és szép gesztus, hogy eljött hozzám személyesen és felköszöntött! – hangsúlyozta az ünnepelt. – Örömmel tettem, és a 100. születésnapján is itt leszek, addig is jó egészséget és sok boldogságot kívánok! – válaszolta Filóné Ferencz Ibolya.