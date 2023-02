Idén február 12-19. között lesz a Házasság hete. Az idei rendezvények témája, hogyan lehetünk egymás számára a nehézségekben a szeretetből, az összetartozásból, az egymás iránti bizalomból táplálkozó erőforrás. Hogyan működjünk együtt, hogyan értékeljük, hogy vagyunk egymásnak, és miként tudunk a nehézségek idején is a szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni, közösen erőt meríteni a hétköznapok kihívásaihoz. Ezért lett az idei mottó: Szeretetbe kapaszkodva.

Ki ne tekintene irigykedve azokra az idős házaspárokra, akik egészen fiatal koruk óta szeretetben élnek. Akik hajlott hátuk ellenére is mindenhova kézen fogva mennek, és akik a másik pillantásából is pontosan tudják, mire gondol a párjuk. Ezekből a kapcsolatokból sugárzik a hála, az egymás iránti tisztelet, a büszkeség és az elismerés. Azok az érzések, amelyek a boldogsághoz is elengedhetetlenek.

Már a párválasztásnál sok minden eldől, mert ami akkor nem jól működik két ember között, az később sem javul, mondta Király Gabriella klinikai szakpszichológus. A közös értékek egy házasságban éppúgy fontosak, mint a közös célok. Azok a párok, akiknek azonos a neveltetése, valamint a morális és vallási értékeik és politikai nézeteik is hasonlóak, nagyobb eséllyel maradnak együtt.

– Idén negyven éve, hogy örök hűséget esküdtünk egymásnak a férjemmel, két felnőtt gyermekünk van. Szeretetben, egymással szövetkezve sikerült megöregednünk – mondta Gál Ferencné, Klárika. – Ha visszatekintek az elmúlt évtizedekre, talán olyan igazán nagy válságban nem volt a házasságunk. Voltak veszekedéseink, főleg a gyerekek miatt, még az is előfordult, hogy napokig alig szóltunk egymáshoz, de soha nem árultuk el a másikat. És azt mindig tudtam, hogy számíthatok rá, akármi is történt, és ő is rám. Nem a szavak embere, ritkán mondta, hogy szeret, de mindig tudtam, hogy így van.

– Hat éves házasok vagyunk, van egy kisfiúnk, aki most kétéves – mondta Szabó Kitti. Az első három év olyan volt, mint a mesében, szerelmes, romantikus, álmodozó. Aztán várandós lettem, és megszületett a gyermekünk, majd vettünk egy házat, amit fel kellett újítani. A viták is megszaporodtak. Nehéz egyedül otthon a gyerekkel, alig jut időm főzni, takarítani, bevásárolni. A házzal is sok gond volt. Minden nehézség ellenére úgy érzem, a kapcsolatunk szilárd, a férjem siet haza hozzánk a munkájából. A viták ellenére is szeretjük egymást, azt hiszem valójában most ismerjük meg igazán a másik valódi énjét.

– A boldog házasság titka a párkapcsolati szakaszok megélése és az ezekre való felkészülés – állítja Király Gabriella klinikai szakpszichológus. – A biztonságérzet, hogy van egy megbízható társa az embernek, a másik elfogadása, az elkötelezettség egymás iránt és a tisztelet, mind nagyon fontos egy jó házasságban. A rokonok, barátok előtt kimondott igen, mely a holtodiglanig tart, igenis fontos, hiszen magasabb szintre emeli a két ember kapcsolatát.

A mozgalom 1997-ben Nagy-Britanniából indult, Magyarország 2008-ban csatlakozott hozzá. A rendezvénysorozatot minden évben Bálint-nap környékén tartják. A központi programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István.

Misét mondanak a házasokért

Rendezvények a vármegyében:

Bátaszéken 14-én este 6 órakor kezdődik az ima a házaspárokért, jegyespárokért a templomban.

Szekszárdon a Házasság hete programsorozat február 13-tól 19-ig tart, vendég lesz dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkész, morálteológus. Az előadásának címe: „A szeretet komplexitása-élethosszig”. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a [email protected] e-mail címen lehet. Az előadás február 14-én 18 órakor lesz a Babits kulturális központ rendezvénytermében. A házasok megáldása a szekszárdi Béla téri templomban február 19-én a 8.45-ös és az esti 18 órai szentmisén lesz.

Pakson február 12-én 9 órakor misén lesz a jegyesek megáldása, majd 19-én szintén a 9 órás misén a házasoké.

Németkéren 19-én délelőtt 10.30-kor, ugyanezen a napon Dunakömlődön 17 órakor kezdődik a mise a házasokért.