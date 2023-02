Nem arra, amelyik Erdélyben bejár a városba kukákat borogatni, s ha nagyon éhes és mérges, az embert is megtámadja, hanem arra, amelyik felkel téli álmából, kimegy barlangjából megnézni, milyen az idő, s ha látja árnyékát, visszamegy aludni, mert ezután jön az igazi, szikrázó téli fagy. Azért jutott a medve eszembe, mert tegnap tököt akartam sütni, s a boltban megdöbbenve láttam, a sütetlen kilója majd’ hatszáz forint.

Azt a tököt nyár végén szedték le, akkor negyedébe, felébe került. Hogy az állásban mitől nőtt az ára, nem értem. Bár, vannak furcsa dolgok.

Emlékszem, kollégista voltam amikor lelkesen mondtam szobatársamnak, képzeld, sült kacsa volt a menzán ebédre, mire ő pfujolt, és azt mondta, 56-ban a faluban kacsát kellett mindig enni, mert sok volt, s nem akarták a városba vinni, nehogy leverjék az árakat – mondta.

Nem egészen értem, manapság hogyan képezik az árakat. Azt olvastam, hogy az egyik üzletlánc jócskán emeli dolgozói fizetését, ami örvendetes, és gyanítom, ehhez a pluszpénzt a magasabb árakkal mi fizetjük. A pedagógusok is szeretnének több fizetést, de arra nincs miből gyűjteni. Na, most, ha a medve meglátja az árnyékát, s jön az igazi tél, elfagynak a már duzzadó rügyek, emiatt majd csak aranyáron vehetünk gyümölcsöt. Ha meg nincs árnyék, a medve marad, s a földben telelő kártevők sem ritkulnak, akkor ezért kell a sok permetszer, s lesz minden drága. Úgyhogy már nem is érdekel igazán, hogy a medve mit csinál.