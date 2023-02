A havi önkormányzati gyűlésen választják ki a témát. A múlt év a retro öltözékek jegyében telt, idén úgy döntöttek, hogy ismert mesehősöket jelenítsenek meg a résztvevők – adta hírül a Part Online. Az idei esemény megszervezését 9. a osztály vállalta.

A dunaföldvári portál azt írja, a múltheti eseményen sokan öltöztek jelmezbe: mesehősök, rajzfilm figurák bőrébe bújtak. Piroskák, farkasok, királyok, hercegnők, nindzsák népesítették be az ebédlőt. A megmérettetésre végül 13 egyéni jelmezes és négy csapat jelentkezett. Az estet Simon Gréta osztálytitkár konferálta végig, ő is jelmezbe öltözött, de tiszténél fogva nem indulhatott a versenyen. Az indulóknak a tanárokból álló három fős zsűri előtt kellett megjelenni. A csoportos indulók általában zenés, táncos jeleneteket is előadtak. Egy komplett osztály is felvonult, a dzsungel hőseit, Mauglit és társait ismerhették fel bennük. Öltözékükkel és mozgásukkal nagy sikert arattak.

Bartalosné Agócs Irén tanár, a zsűri elnöke szerint nehezen hoztak döntést. Többféle szempont alapján értékeltek, így szempont volt a jelmezek ötletessége, a kreativitás, a megjelenés, a mozgás, illetve az előadások módja és tartalma. Sok volt a meglepő, ügyes, hatásos maszkara és ötlet, ezért nehéz volt dönteni. Végül is az egyéni kategória győztese Csepeli Dalma, 11 .a osztályos diák lett. A csapatversenyben pedig a 9. b osztálya bizonyult a legjobbnak. A helyezetteket a zsűri jelképes ajándékokkal jutalmazta.

A diákok nagy örömére több tanár is jelmezt öltött, ők különdíjban részesültek. Felbukkant a Csillagfejű csavarhúzó Rostási Nándor, azaz Öcsi bácsi, aki természetesen csillaggal a fején egy csavart húzott maga után pocakkal és pipával a szájában. Döbrögi uram, vagyis Rabóczki Ildikó is végigsétált méltóságteljesen a publikum előtt, és belibbent csodásan kék lenge ruhájában a Jégkirálynő is, azaz László Sándor Gáborné. Az eredményhirdetés után elkezdődött a vidám mulatság, ahol a fess vadász vitte táncba az öreg nagymamát, mellettük Piroska kis papucskájában ropta a táncot a szőrös képű, nagy orrú farkassal. Közben már néhányan azon gondolkodtak, hogy jövőre milyen jelmezt öltsenek magukra.