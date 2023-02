Elhangzott egy kérdés: mi számunkra fontos, az unióban maradni vagy kilépni. Pillanatnyilag az uniós létnek nincs alternatívája, felelte a miniszter, de nem az uniótól kapott pénz miatt, hanem a gazdasági kapcsolatok okán.

Szó volt a szankciós politikáról is, ezzel kapcsolatban a miniszter azt mondta, ezek azoknak váltak be, akik kitalálták. Az amerikaiak jelentős haszonra tettek szert, de az oroszok is nyertek, mert drágábban adhatták el másoknak a gázt.

Az eseményről hamarosan bővebb beszámolóval jövünk.