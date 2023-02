Az összejövetelen hivatalos témákra is sort kerítettek. Zsinka János az elmúlt év gazdag eseménykínálatáról adott számot, rámutatva, hogy gyógyszer helyett érdemesebb programokra költeni. A 2023-as tervekről Tóthné Pintér Julianna számolt be. A jelen levő Berta Zoltán alpolgármester is remélte: a vándorlók idei éve is sikeres lesz.

A jelmezes bemutató után még egy tojástaposással egybekötött, sárgalábú tolnaivá avatási szertartás is belefért, majd kezdődhetett a tánc.