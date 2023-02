Kora délután már hozzá is láttak az asszonyok a vacsora elkészítéséhez. Az egésznapos programon hatvanan vettek részt folyamatosan, nemcsak teveliek. Meghívott vendégeik a Duna-Tisza közéről és Bonyhádról is érkeztek. A vacsorát követően hurkatáncolással fokozták a hangulatot.

– A hurkatáncolás is székely hagyomány, a lényege, hogy régen a faluban, ha tudták, hogy disznót vágnak valahol, a szomszédok is bekopogtak és vidáman énekelve, kosárral a karjukon táncoltak, és kértek hurkát, kolbászt a háziaktól. Miután megkapták távoztak. A jó disznótor, a mulatozás régen akár egészen hajnalig is eltartott. Mondhatjuk, hogy hajnaltól egészen a Jánosáldásig.

Így készül a hájas sütemény

A disznóvágás kimaradhatatlan kelléke a hájas sütemény. Legtöbbször szilvalekvárral töltik meg a finom édességet, melynek elkészítéséhez szükség van negyven dekagramm lehártyázott, ledarált hájra, egy evőkanál ecetre, hatvan dekagramm lisztre, négy tojás sárgájára, egy csipet sóra, egy kis doboz tejfölre és másfél deci fehérborra. A hájhoz hozzáadjuk az ecetet, majd a lisztet, a tojás sárgáját, a sót, a tejfölt és a bort, amit összegyúrunk, vékonyra nyújtunk, végül megkenjük a hájjal. Az így elkészült tésztát többször hajtogatni kell. Az első hajtogatást követően negyed órát pihentessük, majd újra ki kell nyújtani és hajtogatni, amit többször ismételjünk meg. Legalább háromszor, négyszer érdemes elvégezni a folyamatot. Amikor utoljára kinyújtjuk nagyjából ujjnyi vastagságúra a tésztát, kis téglalapokra vágjuk fel. Felükre szilvalekvárt teszünk, kettőbe hajtjuk és tojássárgájával kenjük meg a tetejüket. A sütőt 200 fokra melegítjük, és a betöltött hájas tésztát tepsibe pakoljuk, majd körülbelül fél óra alatt készre sütjük. A végén porcukorral szórva tálaljuk.