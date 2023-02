Tizenegy hetes lesz idén a nyári vakáció, amely öröm a csemetéknek és egyben feladat a szülőknek: nekik ugyanis meg kell oldani a közel három hónapos időszakra a gyermekek felügyeletét. Az infláció és az emelkedő megélhetési költségek miatt nem egyszerű szülői feladat a nyári időszak tervezése.

– Kézenfekvő megoldás, hogy táborba küldjük őket ilyenkor, egyre több család él is ezzel a lehetőséggel, tavaly 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációban – tájékoztatott Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője az előző évről. A tábori kínálat már most is hatalmas, van bőven miből választani, de idén az emelkedő árak miatt kiemelten fontos, hogy korán foglaljanak táborhelyet a szülők gyermekeiknek – véli. Tapasztalataik azt mutatják, hogy azon családoknál, akiknél az anyagi megfontolások is fontosak, érdemes előre gondolkodni, a nyári szünet kezdete előtt ugyanis jellemzően már csak a drágább táborokban marad hely.

Tóth Béla szerint a táboroztatók helyzete sem könnyű, ugyanis már most előre kell látniuk, hogy miként alakulnak a költségeik a nyári időszakra. A helyzet pozitívuma, hogy a nyári szünet ideje alatt a táborok rezsiköltségei közül a fűtéssel nem kell számolniuk, viszont akár az áram, akár a gyerekek étkezése, akár a bérleti díjak, állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díjai növekedtek, az alapanyagigényes vakációs lehetőségek költségeiről nem is beszélve.

– Összességében a jelenlegi információk szerint átlagosan tíz-húsz százalék közötti áremeléssel kalkulálhatnak a családok az idei esztendőben – jelezte a portál vezetője, aki hozzátette, jó hír, hogy az emelkedés egy része, bizonyos táboroknál az egésze megspórolható, ha a szülők korán foglalnak tábort. A legtöbb vakációs lehetőséget előfoglalási kedvezménnyel hirdetik meg, ami az alapár öt-tíz, esetenként 15 százalékos mérséklését jelenti.

A kínálat már most is hatalmas, több mint kétszáz táborturnus közül választhatnak a szülők a Táborfigyelőn. A tematika is izgalmas: tanyás gazdatábort, görkorcsolya-, robotikatábort, kiképzőtábort, drón-, horgásztábor is kínálnak, de kaland, filmes, kézműves és sport témákból is választhatnak a családok és van olyan vakációs lehetőség, ahol brókernek és tőzsdecápának tanulhatnak a táborozók – mondta el a Táborfigyelő vezetője.