– Ez egy belvárosi körzet, ahol intézmények, templomok, játszóterek vannak, és ahol sokan nap mint nap megfordulnak. Ezért talán nagyobb figyelmet kap, mint a külvárosi körzetek, de arra hangsúlyt fektetünk, hogy ez ne menjen utóbbiak fejlődésének rovására, jó hozzáállással lehet kompromisszumokat kötni. Nagyon megfontoltan, átgondoltan kell dolgozni azon, hogy a belváros tényleg belváros legyen, ami nem könnyű feladat, fejlesztések tekintetében itt is prioritásokat kell meghatározni – mondja Ulbert Sándor, a kettes számú választókörzet önkormányzati képviselője, a gazdasági bizottság elnöke, a városépítő és a humánpolitikai bizottságok tagja.

– Hiszek abban, hogy ha van egy cél és teszünk érte, akkor előbb-utóbb megvalósul. Rendkívül jó érzés, amikor egy elkészült beruházás kapcsán azt látom, hogy jól sikerült, örülnek neki az emberek – mondta, példaként említve a Táncsics utcai rekonstrukciót, a Kápolna utcai bölcsőde teljes felújítását, a Jézus Szíve templom előtti feljáró átépítését. Ulbert Sándor arról is beszélt, hogy nagyon szeretné, ha megtörténne a főutca felújításának harmadik üteme, a Templom, a Halász, a Csónak és a Villany utcák rekonstrukciója, de a jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz megmondani, milyen fejlesztések valósulhatnak meg a ciklus végéig.

Ulbert Sándor arra is kitért, hogy képviselői keretéből a körzete mellett a város egészét érintő célokra is fordít. A Paksi Életfa Idősek Otthonában klímaberendezés telepítését és teraszajtó beépítését finanszírozta belőle, költött parkoló kialakítására, lépcsőkorlátra, közvilágítási, illetve csapadékvízelvezetési problémák megoldására, és ezzel még nem teljes a lista. – Amputálni kellett az egyik lábamat, de már haladok a gyógyulás útján, újra munkába álltam. A feleségem úgy fogalmazott ezekben a nehéz időkben, hogy „tudod, apa, neked azért sikerül, mert akarod, hogy sikerüljön”. Ahogy pedig én szoktam mondani, ha valaki valamit vállal, azt teljesítse is – hangsúlyozta.