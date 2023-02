Potápi Árpád János a másfél hetes, Ausztráliában és Új-Zélandon tett látogatása végén azt mondta: a magyarság létszáma nem olyan nagy, hogy a kormány megengedje magának, hogy bárkiről is lemondjon. Beszámolt arról, hogy Új-Zélandon Christchurchben és Aucklandben járt, ahol a helyi magyar szervezetek vezetőivel, illetve tagjaival találkozott és előadásokat tartott. Új-Zélandon körülbelül 4000-5000 magyar él, akik között még vannak olyanok is, akik 1956-ban telepedtek le. A nagyobb közösségek Christchurchben, Aucklandben és Wellingtonban élnek.

Több helyi magyar közösséghez látogatott el Potápi Árpád János (jobbra). fotó: Beküldött kép

Az államtitkár szembeötlőnek nevezte, hogy Aucklandben a fiatal magyarok milyen jól „megszervezték magukat”: sok a családos, és arra törekednek, hogy a gyermekeiknek is továbbadják a magyar identitást. A diaszpóra támogatása kapcsán azt mondta: a Kőrösi Csoma Sándor-program érintheti a helyi magyar közösségeket, és már a Diaszpóra Programra is lehet jelentkezni, amelyben évente ezer külhoni fiatalt hoznak Magyarországra a világ minden tájáról. Hozzátette: Ausztráliában és Új-Zélandon is találkozott olyanokkal, akik részt vettek már a programban, amelyet a Rákóczi Szövetség koordinál.

Potápi Árpád János elmondta azt is, hogy körülbelül 2,5 millió magyar él a világban; a kormány számára kiemelten fontos, hogy ők megőrizzék kultúrájukat, identitásukat, valamint nyelvüket, és kapocs legyenek Magyarország és azon ország között, ahol élnek. Felidézte, hogy Csenger-Zalán Zsolt, Magyarország ausztráliai nagykövete társaságában az ausztráliai Gold Coaston találkozott a helyi magyarok képviselőivel.

Az esemény a XVII. Ausztráliai Magyar Kulturális Találkozó keretében zajlott. A találkozót háromévente rendezik meg Ausztráliában, de a koronavírus-járvány miatt a legutóbbi, 2020-ra tervezett rendezvény elmaradt. A mostani összejövetelt az Ausztráliai Magyar Szövetség és a Queenslandi Magyarok Kulturális Szövetsége szervezte meg - tájékoztatott az államtitkár. Hozzátette, hogy Gold Coast mellett Sydney-ben is látogatást tett.