– Ön gyermekorvos, a férje egy felnőtt körzet háziorvosa Tolnán, tehát minden korosztály problémáit látják. A Covid különböző hullámai, mutációi egyformán támadták az embereket, vagy volt, amelyik inkább a fiatalokra, volt, amelyik inkább az idősebbekre jelentett veszélyt?

– Minden korcsoport veszélyeztetett – mondja dr. Barna Györgyi. – Annyi tesztelés nem történt, ami alapján pontosan tudnánk, hogy a fiatalabbak vagy idősebbek körében terjedt-e jobban betegség egyik vagy másik időszakban.

– A spanyolnátha egy évszázaddal ezelőtt szedte áldozatait, aztán eltűnt. Lehet, hogy a Covid is eltűnik, vagy együtt kell élnünk vele a jövőben?

– Azt gondolom, hogy együtt kell élnünk vele. Olyanná szelídült, mint az influenza, de itt maradt, és védekeznünk kell ellene. Szerencsére már van vakcina, aki évente beadatja magának, nagy valószínűséggel elkerülheti a komolyabb megbetegedést.

– Milyen most az oltás iránti igény?

– Alaposan visszaesett. A negyedik oltást kevesen vették fel. Én kértem a negyediket, és minden évben be fogom oltatni magam, ahogy influenza ellen is. Lehet, hogy csökken a jelentősége, az intenzitása; ezt még nem tudhatjuk. A vissza-visszatérés sem kizárt, mert influenza például a koronavírus-járvány idején alig volt, most meg nagyon erőteljesen megjelent. Úgy tűnik, hogy egyes vírusok átmenetileg illegalitásba vonulnak, összeszedik magukat, aztán újult erővel támadnak…

– El lehet egyértelműen különíteni, hogy covidja van az embernek vagy influenzája? Vagy együtt is felléphetnek?

– Együtt is jelentkezhetnek, és ebben a szezonban elég nehéz az elkülönítés. Az influenza eddig nagy lázzal, köhögéssel, elesettséggel járt. Most viszont az influenzás betegeknek sincs egetverően magas lázuk, de köhögnek, viszont köhögés a Covidnál is van.

– Az emberek véleménye megoszlik a védőoltásról. Kérjék vagy sem? Az orvostársadalom mennyire megosztott e kérdésben?

– Még friss a dolog, a tapasztalatszerzés idejét éljük. Nyilván az orvosok között is vannak, akik nem védőoltás-pártiak, de a többség helyesli a beadatását.

– Összességében milyennek látja a járványhelyzetet? Fellélegezhetünk?

– Lényegesen jobb a helyzet, mint az elmúlt 2-3 évben. Szabadabbak vagyunk. Nincs elkülönítés, nincs karantén, a maszkviselés is csak néhány helyen követelmény. Saját praxisomban, a gyerekeknél azt látom, hogy a betegforgalom a szokásos. Szeptembertől áprilisig felső légúti fertőzések garmada, ami a közösségben lévőknél mindig is volt. De ez minden. A félelem a Covidtól gyakorlatilag megszűnt.