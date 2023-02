A város ebben az évben 18 milliárd forintból gazdálkodhat, ekkora a bevétel, s ezzel megegyező összeg a tervezett kiadás is. Ez a költségvetés, mondta dr. Gábor Ferenc jegyző, idén nehezebben készült el, mint az előző években, mert a kiadások jelentősen nőttek, 635 millióval emelkedett a város intézményeinél a gáz és villanyszámlák összege, s a korábbinál magasabb minimálbér is növeli a kiadást. Vannak emellett Szekszárdnak tartozásai is, amelyeket rendezni kell.

Ilyen többek között a városi tömegközlekedés miatt idei évre kifizetendő 226 millió forint, de – tette hozzá – az előző évekből is maradt ilyen adóssága a városnak, arról még egyeztetni kell a Volánnal, s az nem is szerepel a mostani költségvetésben. A bevételi oldalon is vannak olyan számok, amelyek kockázatosak egyelőre, mondta, ingatlan eladás és vétel is van a pénzügyi programban. A város belterületén lévő kisebb ingatlanoktól, beépítetlen területektől válik meg a város, ugyanakkor értékesebb területeket vásárol. A program szerint ez mintegy 500 milliós tétel, amit majd a közgyűlésnek kell jóváhagyni.

A költségvetés elfogadását megelőző vita során napi kérdések is elhangzottak, így például a város közvilágításának hibáiról, a strand üzemeltetéséről, medencéinek javításáról, karbantartásáról, hogy lesz-e idén pünkösdi és szüreti fesztivál, és több alkalommal szóba került a piac helyzete. Ott ugyanis a repkedő galambok miatti szennyeződés okoz gondokat.

A közvilágítás hibáit a villamos hálózat gazdája, az E.ON javítja, a városi nagy rendezvényeket a Babits Kulturális Központ szervezi, amely 240 millióból gazdálkodhat az idén, a piaccal kapcsolatos gond enyhítése pedig vagyonkezelő feladata.