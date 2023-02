Kedden a délelőtti órákban három férfi üldögélt Szekszárdon a belvárosban egy közeli bevásárló üzlet oldalán lévő csövön. Odasütött a nap, melegedtek, látszott rajtuk, hogy hajléktalanok és pár mondat után elárulták magukról, hogy az éjszakát egy elhagyott tanyában töltötték.

Fotó (archív): MW

– Csupán néhány ember az, aki nem megy be a hajléktalan szállóra ilyen hidegben sem, mondta Szűcs László, a szekszárdi intézmény vezetője. Bár – tette hozzá – az esős időt nehezebben viselik, mint a száraz hideget.

Szekszárdon december vége óta tele van az éjjeli és a nappali menedék, közel negyven főnek biztosítanak itt helyet, amivel a kapacitásuk végéig eljutottak. Vannak, akik nem ágyon, hanem matracon alszanak. Akik nem mennek be a szállóra, azokkal a szociális munkások próbálják meg tartani a kapcsolatot – mondta Szűcs László.

Hogy mi az oka annak, hogy van, aki a hideg pincét, elhagyott tanyát választja inkább, mint a fűtött, tisztálkodásra is alkalmas éjjeli menedéket? Ezek az emberek olyan okokra hivatkoznak, hogy a szállón verekedés van és lopás. Ez nem így van, mondta az intézmény vezetője. Éjjel-nappal felügyelet alatt van a szálló, nincs verekedés és lopás sem, bár mindig akad olyan ember, aki nincs barátságban a házirenddel, ők azok, akik inkább a hideget választják.

Szűcs László elmondta, nagy számban kapnak adományokat az együttérző emberektől. Meleg ruhákra, takarókra, cipőre, gyertyára és tartós élelmiszerekre azonban mindig szükség van. Az önkormányzat fenntartásának köszönhetően az ellátásuk jó, egyelőre nem kaptak utasítást arra, hogy spóroljanak még jobban, de eddig is nagyon figyeltek arra, hogy fölöslegesen ne használják az áramot, a vizet, az irodaszert, és az élelmiszer se menjen kárba.

Megoszlik a lakosság szimpátiája a hajléktalanokkal kapcsolatosan, mondta az intézményvezető. Egy részük együttérző, de nagyon sokan ellenszenvvel tekintenek rájuk. Ez nem új jelenség, mondta Szűcs László, aki több mint húsz éve dolgozik a szállón, azóta ezt tapasztalja. A hajléktalanok száma az elmúlt években jelentősen nem változott. A taj-számuk alapján történik a nyilvántartásuk, bár mindig akad olyan, akinek semmilyen irata nincs. Ebben az esetben segítenek neki beszerezni azokat.

Vidéken is segítenek a rászorulóknak

Dombóváron hét évvel ezelőtt még működött az éjjeli menedék, de mára reggel 8 és este 6 óra között fogadják csak a rászorulókat. Mióta nagyon hidegre fordult az időjárás, több időt töltenek a melegedőben a rászorulók, mondta Szűcs Ádám, az intézmény koordinátora, szociális munkás. Naponta 20-22 ember látogat ide, a többségük ötven év körüli férfi, de vannak nők és akadnak fiatalok is. A melegedőben népkonyha is üzemel munkanapokon, így meleg ebéd mindenkinek jár, hétvégeken viszont csak meleg tea és zsíros kenyér jut. Szűcs Ádám elmondta, az elmúlt egy hónapban jelentősen megnőtt a látogatók száma. Sokan jönnek olyanok is, akik ugyan nem hajléktalanok, de nehéz anyagi körülmények között élnek, ők enni, melegedni szeretnének. Aki bejön ide, fürödni, mosni is tud, illetve az egészségügyi ellátások igénybevételében is tudnak neki segíteni.

Pakson tíz körüli azok száma, akik rendszeresen felkeresik a helyi melegedőt, mondta Borbás László, a kistérségi szociális központ igazgatója. Reggel 8 órától másnap reggel 6 óráig lehetnek az épületben a rászorulók, vagyis van lehetőség arra is, hogy ott aludjanak. Ebédet ugyan nem biztosítanak, de a paksiak adományából naponta jut étel a rászorulóknak, zsíros kenyér és meleg tea pedig mindenkinek.

Minden menedékhelyen nagy szükség van takarókra, meleg ruhákra és a tartós élelmiszernek is örülnek a rászorulók, mondták az intézmények vezetői.