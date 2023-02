Valamikor volt. Hozzánk került egy aranyos szőrgombóc, aztán – fajtája nevében is ott a jelző, hogy óriás – növésben túltett azonos típusú társain is, valóban óriási lett. Ebből még nem származott semmi baj, sőt, büszkén lehetett a tiszteletre méltó és szófogadó ebbel sétálni. Később az már okozott némi gondot, hogy kezdett alagutat ásni, s azon ki-kimászkált a kennelből, intenzíven látogatva a szomszédok virágoskertjeit. Ez is csak kicsit bosszantott, mert, ugye, aki a virágot szereti… De nemsokára felvett egy új szokást, énekelni kezdett. Mégpedig mindig az éjszaka kellős közepén, s olyan hangerővel, mint egy hajókürt, így a környéken mindenki felébredt. Emiatt szakadt meg a kapcsolatunk.

Azóta eszembe sem jutott, hogy négylábú legyen a háznál. Sőt, mivel ma egy sokemeletes házban élek, itt el se tudtam volna képzelni, hogy ilyen lakásban egy kutya is elfér. Viszont a lakók cserélődtek, fiatalok jöttek, s egyikük-másikuk kutyust is hozott. No, nem akkorát, mint hajdani óriásunk, csak amolyan helyes kis blökiket. Eleinte tartottam attól, hogy ugatni fognak, meg odapiszkítanak. De tévedtem, valamennyi jól nevelt, csendes jószág. És közben nevelik a gazdikat is. Kötelezik őket, hogy naponta többször kimenjenek a szabadba. Mondják, a Covid idején sokaknak lett új, négylábú társa. Mert mikor esténként a járvány miatt kezdődött kijárási tilalom, ők mégis mehettek kutyát sétáltatni. Ez is mutatja, mennyire hasznosak.