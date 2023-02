Másfél milliárd forintból gazdálkodhat az idei évben Bátaszék, ez hangzott el a hét közepén megtartott testületi ülésen. A költségvetés összeállítása különösen nehéz feladatnak bizonyult a megnövekedett energiaárak, valamint az infláció mértékének változása miatt, írta a bataszek.hu. A legnagyobb terhet az intézmények fenntartása jelenti, azok közül is a gondozási központ, valamint az óvoda-konyha, melyek esetében hozzávetőleg 40 millió forinttal több forrást kellett biztosítani, mint tavaly.

Minden nehézség ellenére idén is támogatja a város az egyesületeit, civil szervezeteit, terveznek az uszodával is. Az előző évekhez képest 5 millióval több, azaz 30 millió forint jut például szociális segély és támogatás kifizetésére. De biztosítva van a védőoltási- és ösztöndíj program, valamint az újszülötti és beiskolázási támogatás is, illetve 157 milliós forrás biztosított a piac tér befejezéséhez, valamint a temetői belső utak felújítására és a közvilágítás javítására.

Nagy port kavart a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. üzleti tervének tárgyalása, azon belül is a médiavásárlás kérdése. Mivel megszűnt a Mecsek RTV Kft-vel kötött szerződés, így egy hírportál indításának szándéka fogalmazódott meg az információ-áramlás hiányának pótlására. Több árajánlat is érkezett a nkft-hez. Volt, aki internetes felületen gondolta a műsorszolgáltatást a már korábbi Cikádor magazin mintájára, volt, aki egy teljesen új hírportálban gondolkodott, és volt több változat is televíziós műsorkészítésre.

Abban a képviselő-testületi tagok azonos véleményen voltak, hogy szükség van az internetes felületre is, de abban már nem közelítettek az álláspontok, hogy kivel is képzelik el a jövőt. Dr. Bonnyai József a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Nagy Ferenc egykori képviselő, aki a testületi ülésen érdeklődő bátaszékiként jelent meg, aggályát fejezte ki, miszerint az internetre korlátozódó tájékoztatás kizárná azon 60 éven felülieket, akik a modern technikákat nem használják.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester felvázolt a testületi ülésen egy újabb lehetőséget. Ezen elképzelés szerint az információ-szolgáltatást mind az internetes felületen, mind pedig a televízión keresztül is lehetővé tenné. E szerint a hátralevő 10 hónapban 80 filmes anyag készülne és 2 kihelyezett stúdióbeszélgetés a hálón Lipták Péter ajánlattevő megbízásával, valamint a televízióban havonta – a Mecsek RTV által – 2 Cikádor magazin, valamint a testületi ülések közvetítése, melyek együttes ára megegyezne azzal az összeggel, amit erre a célra a marketing kft. ki tudna fizetni.

A polgármester összehasonlította a két internetes ajánlattevőt is az anyagok darab számát illetően. Eszerint a Pomsárfilm Lipták Péter ajánlatával szemben jóval drágább lenne. Mivel a Fidesz frakció a drágább változatot választotta, véleménye szerint ez a közpénz elherdálása, ami nagyon felelőtlen döntés. Mint mondta: a számokból látszik – ha az almát, az almával hasonlítjuk össze – hogy jóval több anyagmennyiséget alacsonyabb áron kínál Lipták Péter.

Dr. Szabó Ákos képviselő szóvá tette, hogy a fenti javaslatot a testületi ülésen osztották ki, hiszen így nem volt lehetőség azt felelőségteljesen átgondolni, mérlegelni. Valamint az a vád, miszerint kidobnának éves szinten több mint három millió forintot az ablakon, nem állja meg a helyét, hiszen a médiaszolgáltatás így is kevesebbe kerül, mint 2022-ben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy eddig is voltak emberek, akik nem láthatták a Tolnatáj Televízió műsorát, hiszen nem a TARR Kft. szolgáltatását veszik igénybe.

Dr. Puskás Imre elmondta – mint ahogy arról a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft ügyvezetője is tájékoztatást adott –, nem csak a Tolnatáj Televízión, hanem egy helyi csatornán keresztül is lehetőség lenne arra, hogy tájékozódhassanak az emberek a városban történtekről. Az internetre készült anyagokból ugyanis egy csokrot lehetne összeállítani, ami megtekinthető lenne, akár ugyanabban az időpontban is, mint eddig a Cikádor magazin.

A képviselő hozzátette, szerinte egy szándékosan túlfűtött gyászhangulat van, ami arról szól, hogy valami veszteség éri a települést, de bízik benne, hogy a március 1-jével induló hírportál mellett szóló döntés (5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás), amelyet a Pomsárfilmmel kívánnak megvalósítani, néhány hónap múlva bebizonyítja majd, hogy a kevesebb ténylegesen több, és színesebb információhoz juttatja majd az embereket. Bízik benne, hogy például azok, akik esetleg ma hiányérzettel bírnak a Cikádor magazin megszüntetése miatt, néhány hónap múlva elégedettségüket fejezik majd ki, valamint hozzá tette: a döntés nincs kőbe vésve, ha nem váltja be a hírportál a hozzá fűzött reményeket, még mindig van lehetőség máshogy gondolkodni.

Lehet, elmaradnak idén a bornapok

Az ülésen tárgyalták a város idei évi rendezvénytervét. A programkínálatból – a finanszírozási nehézségekre való tekintettel – kikerült a VI. Bornapok, amit esetlegesen, ha a számok megengedik, újra gondolják majd a képviselők. Emellett többek között döntés született az orvosi ügyeleti díjak meghatározásáról, valamint egyéb támogatások megítéléséről és felosztásáról, valamint a városi köztemető üzemeltetési és fejlesztési terve is napirenden volt.