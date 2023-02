A megjelent helybeliek, környékbeliek azt az egyöntetű álláspontot képviselték, amit egyébként már korábban is kifejeztek: számos ok miatt nem kívánnak kavicsbányát Madocsán és minden erejükkel ellenállnak a tervnek. Többször is felszólították a túloldal képviselőit, hogy vegyék a kabátjaikat és távozzanak, mert csak egymás idejét rabolják. A közmeghallgatás ezzel együtt több mint másfél órán át tartott és a kifejtett madocsai álláspontok rendre tapsban és hangos tetszésnyilvánításban részesültek.

Hamarosan jelentkezünk a részletes tudósítással.