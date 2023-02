A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájának szakpszichológusa végig menve a különböző életkori szakaszokon a csecsemőkortól a serdülőkorig, az érdeklődésnek megfelelően bővebben arról beszélt, hogy a 8–16 éveseknél mi válthat ki a szorongásos állapotot, s hogy arra figyelmet kell fordítani.

Ennek a szorongásos, vagy súlyosan szorongásos állapotnak előidézői között említette a Covidot, a szociális szorongást, s a határaink közelében dúló háborút is. Mert az életkori változás új helyzeteket teremt, s többekben nincs elég bátorság, s tapasztalat sem, hogy ezeknek megfeleljenek. S ezek miatt a szokásosnál is érzékenyebbek a gyerekek, fiatalok arra, hogy mit gondolnak róluk mások, hogy nem elég jók, nem elég szépek, nem elég okosak, s a közösségből jövő ezekkel kapcsolatos jelzésekre nagyon érzékenyen reagálnak.

Kiközösítésnek érzik már azt is, ha valaki az iskola folyosóján nem kedvesen néz rájuk, pedig, lehet, hogy csak valami egészen más ok miatt rosszkedvű a másik. Ezeket a vélt érzéseket nagyon fel tudják erősíteni, fokozódnak félelmei, s ez nehezen oldható feszültséget okoz nekik. Ez dühöt válthat ki, vagy el tud fajulni akár öngyilkossági késztetésig is.

Ilyenkor a kamaszoknak megértésre van szükség, sőt, mivel ilyenkor szenvednek, részvétre is. Ők ugyanis a semleges szociális ingerekre is nagyon érzékenyek, mondta előadásában a klinikai szakpichológus.