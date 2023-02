Mint arról beszámoltunk, a meggyulladt almoló szalma és fafödém okozta a kurdi sertéstelep ötszázötvenegy sertésének pusztulását. Az állatok élve égtek meg a szörnyű tűzesetben február tizenkilencedikén a Kossuth Lajos utcában.

Fotó: TVKI

Portálunk február utolsó napján, kedden a helyszínen járt. A helybéliek elmondták, hogy látták, ahogy pattog a tűzben a palatető, látták a három méteres lángokat, és a háromszáz kilós disznókat, amint megpörkölve szaladtak a főúton, köztük kismalacok, süldők. Körülbelül nyolc sertést hajtottak be a szomszédos ház egyik udvarába. Jött az állatorvos, és szelektált, hogy mely állatok menthetetlenek, azokat leszúrták.

– Zsírt sütöttem az udvarban, amikor meghallottam, hogy sírnak a disznók. Felnéztem, és láttam a füstöt – mondta az egyik helybéli.

Elmondták, hogy Kurdon vannak még családok, akik a házaknál tartanak többszáz disznót, ám ehhez hasonló tűzesetben egyiküknek sem volt részük. Kurdon a lakosok zöme ismeri egymást. Szeretik a települést, mert csendes, jó a levegő, van vasút és zöldövezet. Néha hiányolják az egykori szeszfőzdét, a tejcsarnokot és tüzépet.

A tűzesetben a Horváth családi farm disznói pusztultak el, amelyeket a Horváth házaspár a házuknál épített disznóólakban elletett. Sok volt a kismalac, leginkább azok hullottak el. A telepük a családi házuk mellett néhány házzal odébb található, ott a disznókat hizlalják, kocatartás van – jelenleg mintegy háromszáz állattal. A telepen van még jó néhány szarvasmarha és egy-két sportló is. A házaspár vidéken tartózkodott, telefonon sikerült elérnünk őket.

Fotó: TVKI

– Nehezen dolgozzuk fel a történteket. Elektromos zárlat miatt keletkezett a tűz, és olyan szélirány volt, hogy gyorsan lángra kapott minden. Negyvenmillió forintra becsüljük a kárt. Négy biztosítóval vagyunk szerződésben, jelenleg egyik sem akar fizetni. Azt mondják, hogy a családi házunk melletti ólak nem voltak biztosítva, és hogy a biztosításunk csak a családi házra vonatkozik. Agrárbiztosításunk van, arról pedig azt mondják, hogy az csak a családi telepünkre vonatkozik. Még bízunk abban, hogy megtérítik a kárunkat – mondták.

Hozzátették, hogy a sertéstetemeket Budapestre, állati hulladékfeldolgozóba szállították. Ott lemérték: ötven mázsa disznó tetem keletkezett, amelyekből valószínűleg állati fehérjét készítenek. A tetemek elszállításának költsége is több millió forintba került a Horváth családnak.

– A kurdi önkéntes tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem égett le a házunk. A múlt évben két haláleset is történt a családunkban, Csibrákon egy kazal szalmánk is meggyulladt – mondta el portálunknak a házaspár. Arról is tájékoztattak, hogy hamarosan új sertéseket vásárolnak.