Közmeghallgatással kezdődött a bonyhádi képviselő-testület február 1-jei tanácskozása. A kérdések feltevésének jogával egy embert élt, Szabó Zoltán, aki a Mónus Illés utcát érintő témakörökben osztotta meg gondolatait a város vezetőivel. Kérésének megfelelően az önkormányzat írásban ad választ az elhangzott kérdésekre.

A közmeghallgatást követően tértek rá a város vezetői a napirendek tárgyalására. Több (rendelet) módosításról határoztak, és egyebek mellett arról is döntöttek, hogy elfogadják a város 2023. évi rendezvénytervét. Az előterjesztésnél Filóné Ferencz Ibolya polgármester megköszönte mindazon intézmények, sport és civil szervezetek munkáját, akik részt vettek a programnaptár megalkotásában, és akik révén minden évben színes és változatos a város sport, valamint kulturális, közösségi kínálata.

A sportot tekintve volt még egy fontos előterjesztés az ülésen. Ugyanis új pályázatot írtak ki a Bonyhádi Sportcentrum igazgatói helyének betöltésére. Erre azért volt szükség, mert a jelenlegi vezető, Köllő Roland megbízatása április 30-án lejár. A pozícióra március 7-ig lehet jelentkezni. A pályázatok elbírálására bizottságot hozott létre a képviselő-testület, amelynek tagjai: Kersák Tamás képviselő, a Humán bizottság elnöke, Csábrák János testnevelő és Dér Tamás Kaposvár MJV sportért felelős alpolgármestere.

– Hamar eltelt ez az öt év, sok fejlesztésen van túl a város a sportinfrastruktúra tekintetében is, úgy vélem, hogy az eredmények is azt igazolják, hogy jó döntés volt az intézmény létrehozása – mondta a napirendhez hozzászólva Köllő Roland. A Bonyhádi Sportcentrum igazgatója, a képviselő-testület tagja reményét fejezte ki, hogy több pályázat érkezik a vezetői pozícióra, de leginkább abban bízik, hogy a jövőben is folytatódnak a bonyhádi sportélet további fejlesztését célzó beruházások.

A képviselők valamennyi, a nyílt ülésen tárgyalt előterjesztésnek zöld utat adtak szavazatukkal.