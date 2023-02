Az idei versenyen első helyezést ért el Mészáros Levente (Siófok, Perczel Mór Gimnázium), második lett Somogyi Anna (Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium), a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Gregor Dorka (Paksi Vak Bottyán Gimnázium) állhatott fel.

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium tanulói is szépen szerepeltek. A nagyon erős mezőnyben egy hajszállal csúszott le a dobogóról és ért el negyedik helyezést Tass Gergő (12. B). Hetedik lett Penczel Hanna Rebeka (11. C), a kilencedik helyezést Szücs Edina (12. A) szerezte meg. Figyelemre méltó adalék, hogy az idei tanévben az I. Béla Gimnázium mind a négy évfolyamáról összesen hatvankét tanuló nevezett, közülük a megadott határidőig harmincöten küldtek be értékelhető fordítást.