Nem a szokásos módon tanulhattak szerdán a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola alsó tagozatos diákjai. A Völgységi Múzeumban ismerkedhettek a sokác népszokásokkal vendégelőadóknak köszönhetően.

Hatalmas ováció fogadta a busó jelmezeket a bonyhádi múzeumban. Fotó: Makovics Kornél

– A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal fennálló szakmai együttműködés keretében idén is megszervezhettük a Busó-napot. A tavalyi nagy sikerű rendezvény után szerettünk volna ebből hagyományt teremteni, így az idei esztendő farsangi időszakában is igyekszik múzeumunk különlegességeket felvonultatni. Tavaly csak két osztály, idén már három is részt vehet a programokon, ezt a jövőben tovább szeretnénk bővíteni, akár a környező településeknek is lehetőséget kínálni – tájékoztatta lapunkat J. Stefán Klára muzeológus, majd hozzátette: A szerdai bemutató kiváló lehetőség például azoknak a diákoknak, akiknek nem áll módjában Mohácsra utazni, és testközelből megismerkedni a tradícióval.

A hungarikumok között számon tartott busójárást, a hozzá kapcsolódó szokásokat és folklórt mutatták be a programon interaktív módon.

– A múzeumpedagógiai foglalkozáson sokác népszokások elevenednek meg az iskolás gyerekek előtt. A bőrönd múzeum-projektnek hála, bemutathatjuk a busómaszkokat, öltözeteket, a gyerekek körében nagy sikert arató kereplőt. Élményt kínálunk a diákoknak, ki- és felpróbálhatják a kellékeket, és sok új ismerettel bővül a tudásuk – tudtuk meg Galán-Fazekas Ibolya múzeumpedagógustól.