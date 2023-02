– Néhány éve elkezdtünk kosártornát szervezni itt a gimnáziumban, de akkor a koronavírus járvány keresztülhúzta a számításainkat – mondta a sportrendezvény előzményeiről az ötletgazda, Csirzó Zoltán tanár, aki néhai tanítványáról is beszélt. Szerinte Réka egy igazán rendes, szorgalmas lány volt, olyan, akit bárki el tudna képzelni saját gyermekének is. – Nagyon jóban voltunk, tornatanára és edzője is voltam, halála előtt néhány órával beszéltünk utoljára, amikor hosszan mesélt a terveiről. Utána már csak a tragikus hír érkezett róla, amely nagyon megérintett – fogalmazott.

Mint mondta, néhány hónap múlva, ősszel újra elkezdtek edzeni, készülni a lányokkal a következő országos diákolimpiára. A csapatban hat olyan lány is volt, aki még játszott elhunyt társukkal. Közösen döntött úgy a csapat, hogy összeszedik magukat és megnyerik az országos döntőt Réka kedvéért. – Teljes erőbedobással edzett mindenki, a meccsekre mindig vittük Réka fotóját is magunkkal. Ott volt velünk, mint egy plusz csapattag.

Sikerült is megnyernünk a diákolimpiát – tette hozzá elérzékenyülten az edző, aki a tragédia óta ekkor beszélt először a szülőkkel. Elmúlt ősszel került szóba a kosárlabda torna megszervezése Réka emlékére, amelyet a többi szponzor mellett a néhai diáklány édesapja is jelentősebb összeggel támogat. Ennek köszönhetően sikerült megoldani a résztvevő diáksportolók ellátását, étkeztetését és az ajándékok beszerzését is.

Leskó Abigél, Réka legjobb barátnője is megemlékezett az elhunyt fiatalról. – Szinte egy napon születtünk, azóta mindent együtt csináltunk: együtt jártunk általános iskolába, majd gimnáziumba, együtt kosaraztunk, már a szüleink is barátok voltak – sorolta a számos, Rékával közös pontot Abigél. Mint mondta, barátnőjében mindig voltak kétségek, hogy elég fontos-e, jó-e abban, amit csinál és ez a mai emléktorna is azt igazolja, hogy nagyon is fontos volt mindannyiunk számára.

Hiszen nagy szeretettel, odaadással őrzik az emlékét, ami rendkívül sokat jelent a családjának, barátainak és az iskolájának is. Abigél szerint ez a közösség mostanra együtt túljutott a gyász valamennyi fázisán és elértek a megbékélésig. Addig, hogy ilyen módon tudják őrizni az emlékét, amely úgy véli, formabontó, hiszen nem sokan tehetik meg, hogy egy szerettüknek ilyen módon állítanak emléket. – Ez is Réka emberségét példázza – vélekedett Abigél, aki a mai napig is sokszor még jelen időben beszél néhai barátnőjéről.

A délelőtti megemlékezés, amelyen Tamás Réka családja, édesanyja, édesapja és nevelőapja is részt vett, egyperces néma főhajtással zárult, amelyet követően megkezdődtek a mérkőzések. A versenyre az ország több pontjáról, Kiskunhalasról, Pécsről és Szombathelyről is érkezett egy-egy csapat. Mindegyikük egy-egy serleget, valamennyi versenyző egy pólót, a legjobb öt játékos egy-egy sporttáskát vehetett át.

A torna eredményéről a hamarosan tájékoztatjuk olvasóinkat.