Míg a svábok úgynevezett gombócot, azaz a vágott káposzta mellé húsgolyókat gyártottak, a székelyek a galuskának nevezett ételüket kínálták ezen az estén, amely abban különbözik a sváb változattól, hogy ezt káposztalevélbe tekerik. Mint megtudtuk, nem csak ebben, de a fűszerezésben is vannak eltérések, amely közül a legjelentősebb különbség, hogy a székely "galuskába" csombort is tesznek.

László Attila elmondta, nem csak a káposztás ételek, de a kolbász előállítása is eltérő: a svábok régen krumplival készítették, míg a székelyek hagymával. A szombati alkalomra hagymás székely kolbászt és sima sváb kolbászt gyártottak, valamint húsos hurkát.

Az előkészületekben résztvevő mintegy huszonöt személy disznótoros ebédet is kapott. Itt vérpörköltet és úgynevezett prit kínáltak, amely egy finom mártásos alapú étel májjal, pecsenyehússal, emellett sült máj és hús is készült.

Borbandi Gergely, az előkészületek egyik irányítóját a sültkolbász készítés titkáról kérdeztük. Mint mondta, attól lesz jó a sültkolbász, ha lazábbra töltik, mint a füstölésre szánt kolbászt, sütés előtt pedig egy kis vizet kell aláönteni és ahol levegős, egy picit érdemes megszurkálni.

Az esti program nagyon jól sikerült, egészen hajnal fél 3-ig tartott – tudtuk meg László Attila polgármestertől. A rendezvény kora este indult az óvodások néptáncműsorával, ezután a polgármester köszöntötte a vendégeket. Ez után következett a vacsora, ami nagyon ízlett a vendégeknek. Este 19 órától azután megkezdődött a bál, ahol a Sanzon Zenekar játszott.

A szervezők igyekeznek minden évben más előadót meghívni. Az idei zenekar is kiváló hangulatot varázsolt, minden korosztálynak igyekezett a kedvében járni. Voltak fiatalosabb és régebbi zenék, de mulatósabb muzsikát is játszottak. Nem csak helyiek jöttek el az estre, a környékből, sőt távolabbról is érkeztek. A tánc mellett így aztán nagy beszélgetések is zajlottak azok között, akik ritkábban látják egymást. A hangulat remek volt, úgy tudjuk, sokan már most jelezték, hogy jövőre is jönnek.