A "Szekszárd Büszkesége 2022" díjkiosztó ünnepséget a Bartina Néptánc Egyesület táncprodukciója nyitotta meg, sárközi táncokat táncolt a Deák Fruzsina-Sándor Sámuel Mór páros.

Ezután Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke köszöntötte a mintegy másfélszáz megjelentet. Elmondta, hogy kicsit szigorítottak a feltételeken, ám mindez azt is jelenti, hogy a díjazottak mindegyike megérdemli az elismerést. Hozzátette: negyvenöt egyéni díjat adnak át, hét csapat, illetve művészeti elismerést is kiosztanak. Kifejezte reményét, hogy a díjazottakkal a jövő évben is hasonló keretek közt találkozhatnak, megköszönte nekik a helytállást, a felkészítést.

Ezután a szervezetek képviselői, – az egyéni versenyzők és felkészítőik, az edzők – a kiszólítást követően átvették az elismeréseiket.

Íme a nyertesek: Az Alisca Taekwondo Klub versenyzői: Barna Babett, Barna Bejke, a Bratislava Open nemzetközi verseny első helyezettjei és Bánki Dávid Ede, a Humpolec Cup nemzetközi verseny harmadik helyezettje. Felkészítő edzőjük Rácz Petra.

Díjazták a Bartina Néptánc Egyesület hat táncosát, Kisvári Grétát, Deák Fruzsinát, Málinger Emmát, Nyemcsok Mátét, Sándor Sámuel Mórt, Veress Vivient, ők mindannyian a XV. Országos Szólótánc Fesztivál pántlikás címének birtokosai. Felkészítőik: Nyemcsokné Kárpáti Katalin, Tóth-Mihó Erika, Huszárikné Böröcz Zsófia, Nyemcsok Pál és Tóth Zoltán.

A Gemenc Judo Club Egyesület sportolóit, az Országos Bajnokság dobogós helyezettjeit is elismerték, ők: Sárosdi Ákos, Beke Csongor, Fülöp György József, Simon Máté. Edzőik: Szepesi József, Szepesi Dávid és Friedrich Gábor.

Elismerték a Garay János Általános iskola Gyermekkórusát, amely tagjai az Aranypáva Országos Népzenei verseny arany minősítését szerezték meg. Felkészítőik: Bali Ervinné, Naszladi Judit és Siklósi Krisztián.

A Garay János Gimnázium növendékei közül Katz Hajnalka, valamint a Garay Gimnázium Citerazenekara az Aranypáva Országos Népzenei versenyen arany minősítést kaptak. A Garay Gimnázium Leánykara és a Garay Gimnázium Német Nemzetiségi Kamarakórusa a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége eseményen szereztek arany minősítést. Felkészítőik: dr. Ságodi Ibolya és Naszladi Judit.