A résztvevőket elsőként dr. Zádori Iván a Pécsi Tudományegyetem KPV Karának dékánhelyettese köszöntötte, mert az egyetem nem csak helyet adott a fórumnak, hanem mert a karon a régóta folyó szőlész-borászképzés után évekkel ezelőtt elkezdődött a vidékfejlesztési agrármérnök képzés, a tavalyi évtől pedig a mezőgazdasági felsőfokú szakképzés is. Így az itt elhangzó előadások szorosan kapcsolódnak az egyetem oktatási kereteihez, mondhatni, tananyag is.

Szintén köszöntőt mondott a fórumon Horváth István országgyűlési képviselő, aki most nem csak mint politikus, hanem lévén agrármérnök, mint szakember is résztvevője volt a tanácskozásnak. Mint elmondta, a következő hétéves európai uniós ciklusban kiemelten fontosak lesznek a vidékfejlesztési programhoz tartozó beruházások, s ennek a közös agrárpolitikának fontos pillérei a közvetlen és a termeléshez kötött támogatások, s az ökológiai gazdálkodás. Lényeges az is, hogy a fiatal gazdák bekapcsolódjanak ebbe a rendszerbe, mert csak így valósulhat meg az egészséges generációváltás, amely meghatározza, hogyan alakul a települések jövőképe, hogy maradnak-e ott a fiatalok.