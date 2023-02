György Ferenc többek között arról is mesélt, hogy egy ideig Potápi Árpád Jánossal, akkori kollégájával, az intézmény történelem szakos tanárával szervezték közösen a síutakat. Már akkor is előszeretettel űzte ezt a téli sportágat a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a dombóvári térség országgyűlési képviselője.

Steigervald Krisztián neve is elhangzott a beszélgetés során. Az országosan ismert generációkutató György Ferenc szárnyai alatt nevelkedett és kedvelte meg a kikapcsolódásnak ezt a formáját, amely – mint megtudtuk – számos jótékony hatással bír.

– Edzőként is azt vallom, hogy meg kell törni a monotonitást, célszerű új mozgásformákat beiktatni a mindennapok során. De a síelés nem csak erre kínál remek alternatívát: alázatra tanít, szellemileg és fizikailag is feltölti az embert, a pályák fekvése pedig a körülöttünk lévő természet megcsodálását is lehetővé teszi – vélekedett György Ferenc, aki mindezek mellett a sportág közösségformáló erejét is kiemelte.

A sílécen ugyan egyedül vagyunk – folytatta – de egy jó közösség, összetartó csapat tagjaként lehet igazán kiteljesedni.

