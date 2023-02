A Polip Ifjúsági Iroda életében kulcsszerepe van az önkénteskedésnek, most öt török fiatal érkezett Szekszárdra, akik a környező iskolákban és óvodákban segédkeznek majd egészen az év végéig. Letenyeiné Mráz Márta egyesületi elnök kiemelte, hogy a European Solidiraity Corps (ESC) kiváló lehetőség nemcsak a külföldieknek, de a magyaroknak is, hiszen a program keretén belül végzettség nélkül akár egy évet is külföldön tölthetnek a fiatalok.

Letenyeiné Mráz Márta és a most érkezett öt török diák Szekszárdon (Fotó: Mártonfai Dénes)

A Polip idén jubilál, huszonöt évnyi munkát tudhat maga mögött a szervezet. – Természetesen a huszonöt év alatt nemcsak munka és sok önkénteskedés, de szórakozás is áll mögöttünk. Nagy álmom, hogy akik eddig bármilyen formában részt vettek az egyesület életében részt vehessenek az idei Nyárnyitó Bulinkon, ami május végén lesz. Reményeim szerint így körülbelül száz expolip-os fog együtt ünnepelni és nosztalgiázni. Egy kiadványt is szeretnénk megjelentetni, amihez már folyik a képek gyűjtése – mondta az elnök.

Minden szekszárdi fiatal hallott már valamilyen formában a Polip Ifjúsági Irodáról, hiszen a különböző kulturális programokon kívül, rengeteg olyan lehetőséggel várják a diákokat, melyekkel tudásukat és ismereteiket bővíthetik. Ilyenek például az angol társalgási délutánok is, melyekre szeretettel várnak mindenkit, hiszen a program ingyenes. Tavalyi legnagyobb programjuk október 7–16-a között zajlott, aminek keretében ACTUVISION nemzetközi ifjúsági cserét szerveztek Szekszárdon és Pécsett, öt ország (török, görög, spanyol, szlovén és magyar) fiataljainak részvételével.

A MOOC4ALL című projektben 2019 óta vesznek részt, melynek keretében a „zöld” témákat dolgozták fel. – A projekt keretén belül a környezetvédelem és a megújuló energiák bemutatásán volt a hangsúly. Mi szekszárdiak a megújuló energiák közül a napenergiáról tartottunk kurzust. A projektben négy ország öt résztvevője működött együtt, köztük két civil szervezet, két egyetem és egy kutatóintézet – tájékoztatta lapunkat az egyesületi elnök.