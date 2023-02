A zöldfelület kialakítását saját erőből az önkormányzat végzi. Katz Zoltánné főkertész elmondta, ennek előkészületeit viszont szinte napokon belül el kell kezdeni. Ugyanis a területen lévő ezernél is több fa, cserje koronaigazítását, gyógyítását, s 41 beteg vagy tájidegen fa kivágását hamar el kell végezni. Ezt pedig az előírások szerint a madarak költési időszakának kezdetéig, március 31-ig be is kell fejezni.

Rövid az idő, s közbeszólhat az időjárás, ennek figyelembevételére okot ad a múlt hétvégi szélvihar is, s nehezíti még a feladat megoldását, hogy a munkát forgalmas területen kell végezniük.

A város központjának szebbé tételét eredményező, 1,2 milliárd forintos Zöldváros programról Herr Teréz, Szekszárd főépítésze elmondta, ennek során az érintett terület minden egyes részén 10-20 százalékkal nagyobb lesz az értékesebb zöldfelület. Lesznek pihenőhelyek, s hangulatosabb lesz a megyeszékhely belvárosa.