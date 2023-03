Az energiatakarékossági okokból szükségessé vált időszakos szünet után néhány napja ismét látogatható a Dám Pont. A nyitó programon részt vett több civil szervezet és a város több sportegyesülete, így a kerékpárosok és az íjászok, az állatvédők, akiknél kutyákat simogathattak a gyerekek, a Waldorf iskola pedagógusai pedig kézművesfoglalkozásokat tartottak a látogatóknak. Az eseményen felléptek a zeneiskola diákjai is.

Számos iskolásoknak szóló programot szervez az újra megnyílt Dám Pont. Fotó: beküldött kép.

A Dám Pontotban egyébként már februárban elkezdődtek a nyitás előtti programok, amelynek célja az volt, hogy az intézmény újra be kerüljön a köztudatba. Az első alkalommal a látogatóközpont és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai várták a környékbeli iskolásokat egy, a Pacsmagi Tavak élővilágát bemutató előadással összekötött tárlatvezetésre, majd a Tamásiban, illetve a járásban élők kereshették fel a Dám Pontot.

A hivatalos nyitás előtt néhány nappal az iskolások számára szerveztek akadályversenyt, a múlt héten pedig az erdők nemzetközi napja alkalmából a város iskoláiból érkezett 175 diáknak mutatták be a Gyulaj Zrt-vel közösen az erdők fantasztikus világát, akik emellett kipróbálhatták a látogatóközpont Digitális Ökoturisztikai Élményterét is. A házhoz kötődő hagyományos rendezvényeket – mint megtudtuk, – idén is megszervezik. Itt rendezik majd meg a helyiek körében már népszerű, hagyományos Sport Majálist is.