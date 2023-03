A kolbászok bírálatát Ónódi Szabolcs, a bonyhádi Petőfi gimnázium nyugalmazott igazgatója, Fábián Béla a Majosi Sportkör elnöke, Makk Norbert mesterszakács, dr. Szőts Viola ügyvéd, a Bernáth Pince háziasszonya, és Győrffy Attila, a Katonai Hagyományőrző, Hadisír Gondozó Kulturális Egyesület elnöke végezte.

Az első díj újra visszakerült Majosra, ugyanis a helyi székelykör nyerte meg a versenyt a nagymama receptje alapján készített, régi, szép időkre emlékeztető ízvilágával. Második helyezett a csíkcsicsói csapat lett, akik kétféle kolbászt is feltálaltak a zsűrinek. A harmadik helyen a komandói csapat végzett, ők füstölt kolbászt készítettek saját füstölőjükkel. A harmadik helyezett csapat egy általuk készített egyedi füstölő berendezést ajánlott fel az első helyezett csapatnak.

Értékelték a legszebb asztalt is, ami a székelykevei csapaté volt, a legautentikusabb technológiát, amit a dombóváriak alkalmaztak, a legsterilebb csapatot, akik a fertőtlenítésre a legnagyobb hangsúlyt fektették – ez az A-team volt –, a legjobban etető csapatot, akik az Angyalhívó Egyesület tagjai voltak, valamint töretlen fejlődésük miatt a Kolbácsok csapatát is különdíjban részesítették.

A versenyen az előző heti, II. Mucsfai Kolbásztöltő Verseny nyertesei, Zsilka Ildikó és Győrfi István is indultak a Mucsfáért Egyesülettel, azonban most nem a kolbásszal, hanem a pálinkájukkal sikerült helyezést elérniük a versenyen, ugyanis az idei évben egy különlegességgel is készültek a rendezvényszervezői. Az első Pálinka Mustrára a nevező csapatok negyven mintát adtak le, így idén már nemcsak a disznótoros került górcső alá, a párlatokat is egy külön szakmai zsűri véleményezte. A leadott 40 minta közül 7 volt kiemelkedő: szilva, birs, kajszi, körte, irsai, törköly és egy igazi különlegesség a sütötők.

– Az első helyezett a székelykevei csapat körte pálinkája lett, ami mondhatjuk, hogy a farvízen úszott be, ugyanis az utolsó pillanatban adták le. A zsűri véleménye szerint ez egy olyan ital, amelynek az ízvilága kirobbanó, muskotályos, vilmoskörtét idéző, behízelgő illatú. Ízének kövecsessége téli körtére utal, mellette a vilmoskörte muskotályos, virágos jegyei is megjelennek, egy komplex, csodálatos pálinka – mondta az eredményhirdetésen Fábián Kata.

Második helyezett a Kismányoki Pálinka Baráti Egyesület szilva pálinkája, a harmadik a Mucsfáért Egyesület kajszi párlata lett. A résztvevők jókedvéhez nemcsak az egésznapos élőzenével járult hozzá a Hangulat zenekar, de a csapatok bevallása szerint az egész napra magukkal hozott, mintegy 217 liter pálinka is segített megalapozni a fergeteges jókedvet.

A rendezvényen jó célra fordították a megmaradt finomságokat, ugyanis az Angyalhívó Egyesület kapta meg a felajánlásokat, amit a Kalocsai Szociális Otthon lakói fogyaszthattak el vasárnapi ebéd gyanánt.