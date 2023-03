Éppen egy szemétlerakást indultak leleplezni Éliás Attila és Bencze Róbert faddi mezőőrük amikor a munkájukról kérdeztem őket. A vadkamera jelzett, hogy hol és mit pakol éppen az autójából az egyik dülőben egy személy.

Éliás Attila, Bencze Róbert faddi mezőőrök és Kiltau András tengelici mezőőr. Fotó: Makovics Kornél

Nincs két egyforma nap a mezőőrök életében, akik járják a határt. Ezen a környéken a falopások mellett a szemétlerakás a legnagyobb gond. Amióta viszont felszereltek több vadkamerát, azóta a tettenérés is gyakoribb.

– Az elmúlt hónapokban legalább tíz falopással volt dolgunk, mindegyik tettest sikerült leleplezni, köszönhető ez a vadkamaráknak. Mindnyájan önkormányzati területről vitték a fát, nem az erdőből, így a tettük szabálysértésnek és nem bűncselekménynek minősült. A tolnai rendőrséggel példamutató a kapcsolatunk, ők is számíthatnak ránk és mi is rájuk. Volt olyan fatolvaj, akit kétszer is lelepleztünk. A falopáson ért személyek jellemzően húsz év körüli fiatalok, nem saját maguk számára vitték volna a fát, hanem értékesítésre szánták – mondta Éliás Attila.

A vadkamerák abban segítenek sokat, hogy ha észlelik az eseményt, hat másodpercen beül küldenek róla fényképet, a mezőőröknek és a rendőrségnek is, így a tettenérés gyakori.

A szemétlerakással is hasonló a helyzet Fadd környékén, itt is a vadkamerák segítenek, akárcsak a kerékpárutak felügyeleténél.

A tanyasoron élőkkel is tartják a kapcsolatot, több fiatal pár is költözött ide. A közelmúltban pedig egy egyedül élő férfihoz hívtak mentőt, sajnos azóta már meghalt szegény.

Télen Nivával, nyáron motorral járják a környéket. Figyelnek a víkendházakra is, ha betörést vagy bármilyen gyanús eseményt tapasztalnak, egyből jelzik a rendőröknek.

A faddi mezőőrök besegítenek a tengelici mezőőrnek is, aki egyedül van a rábízott területen. A szomszédos területeiket közösen járják be.

Pakson hárman felügyelik a tizenkétezer hektáros területet – mondta el Spiesz József, aki a mezőőrök vezetője volt, ugyanis december 10-étől nyugdíjas lett. Három motorkerékpárjuk és egy terepjárójuk van.

– Mióta lekapcsolták a falopással üzletszerűen ügyködő tolvajbandát, azóta kicsit nyugodtabb a helyzet – vélekedett a vezető. Ez még tavaly volt. Az akácerdőt vágták ki, a fákat meg értékesítették. Éjszaka jártak lopni, holdvilág idején. Spiesz József elmondta, a természetvédelmi területen is járőröznek. Itt gyakran találkoznak krosszmotorosokkal, kvadosokkal, akik mindannyian szabálytalankodnak, hiszen természetvédelmi területen nem lehet motorozni. Az őszi vetések letaposása is nagy gond, ezeket az eseteket jelzik a tulajdonosoknak.

Állattartókkal, legeltető juhászokkal is tartják a kapcsolatot, sőt a természetjárók is jelzik, ha illegális szemétlerakást tapasztalnak. Előszeretettel hordják ki a határba, az utak mellé a nagy műszaki cikkek dobozait, a gépjárművek műanyag karosszériáit, vagy az elhasznált gumiabroncsokat. Az elmúlt évben sikerült ezen a területen is eredményt elérni. Évente három-négy alkalommal szedik össze a határban lerakott szemetet.

Itt is volt falopás, a 6-os főút mellett pakolták a fát, amikor éppen tetten érték a tolvajokat, akik már 25 mázsa körüli mennyiséget raktak fel az autójukra.

Hivatalos személyként intézkedhetnek

A megyében az önkormányzatok többsége – takarékossági okokból – nem foglalkoztat mezőőrt, pedig a puszta jelenlétük is visszatartó erejű. Elsősorban a tolvajok és az illegális szemétlerakás ad nekik munkát.

Többek között Zombán, Tamásiban és Bátaszéken a polgárőrök töltik be azt a szerepet, amit a mezőőrök korábban, de nekik nincs olyan hatáskörük, hogy önállóan intézkedjenek. A mezőőrök rendészeti feladatokat is ellátnak, fényképes igazolványuk, jelvényük van. Ötévenként tanfolyamot végeznek, majd vizsgát tesznek. Hivatalos személyként léphetnek fel azokkal szemben, akik megszegik a törvényt, ha szükséges, bilincset is alkalmazhatnak. Bár van fegyverük is, egy sörétes puska, azt az általunk megkérdezett mezőőrök egyike sem használta, pedig előfordult, hogy a tettes késsel fenyegetőzött.