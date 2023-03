A közgyűlés zárt ülésen határozott a 2023. évi városi kitüntetésekről: összesen 15 díjat adnak át április elsején, a Városi Gálán – adta hírül honlapján a Dombóvári önkormányzat.

Képünk illusztráció (Fotó: dombovar.hu)

A képviselők a Sporttanács és a Civil Tanács javaslata alapján döntöttek sportszervezetek és civil szervezetek által benyújtott pályázatok támogatásáról is. A civil keretre 22 szervezet adott be igényt, míg 23 sportszervezet között – a korábbi tendenciát követve – a 2022-es 40 millió forintnál idén 10 millióval több, azaz 50 millió forintot osztottak szét. Dombóváron kimagasló az utánpótlás-nevelés elismerése, az önkormányzat pedig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a sportszervezetek támogatása mellett évről-évre magasabb összeget juttasson az infrastruktúra, a sportolási körülmények javítására is – emelte ki Pintér Szilárd polgármester.

Az évekkel ezelőtt bezárt és elhanyagolt gunarasi gyermek- és ifjúsági tábor felújításáról is döntött a testület: 10 millió forintot különítettek el a megvalósításra. Az infrastruktúra korszerűsítése után május elsejétől kínálja majd a tábori szálláshelyet az önkormányzat elsősorban nevelési és oktatási intézményeknek.

Az önkormányzat tulajdonát képező, Arany János téri ingatlan három évre történő bérbeadásáról is döntött a közgyűlés. A tervek szerint az ingatlan 4-5 hónap alatt lezajló felújítása után 25 fő foglalkoztatását biztosítja a vállalkozó. Az útjavítási munkálatokhoz kapcsolódó beszerzés is lezárult, hamarosan aláírják a szerződést a kivitelezővel, és megkezdődnek Dombóváron az útfelújítási, karbantartási munkák.