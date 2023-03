Bél Mátyás író, evangélikus lekész, történet- és földrajztudós, polihisztor, a Honismeret Atyja 1684. március 24-én született. Ezen alkalomból tartotta meg a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület a vármegyei Honismeret Napját. A helyszín a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium Általános Iskola és AMI épülete volt. Ünnepi műsorként az intézmény tanulói a névadójuk, a kétszáz éve született Petőfi Sándor verseit adták elő, gitár kísérettel.

A rendezvény szakmai része a Bél Mátyásról szóló előadással kezdődött. Ezt a megjelenteket is köszöntő dr. Gesztesi Enikő PhD, a TMEAHE elnöke tartotta, felhasználva saját, illetve édesapja, dr. Gesztesi Tamás kutatásait. Ezt követően a gimnázium két pedagógusa következett magas színvonalú, nagy érdeklődés kiváltó előadásokkal. Szavári Attila tagintézményvezető-helyettes Teleki Pál erdélyi politikus életútját mutatta be, kiemelve a trianoni békediktátumot, a súlyos hatások elkerülésére tett sikertelen próbálkozásait.

Körmendi-Szombath Mecseknádasdra kalauzolta a hallgatóságot, ismertetve a kitelepített németek szomorú kálváriáját. Végezetül Papp András 11. E osztályos tanuló osztotta meg magántörténelmét, Egy igaz vitéz a családomban című, nagy elismerést kiváltó referátumával. Felkészítő tanára Mester Balázs volt.

Dr. Gesztesi Enikő megköszönte a jelenlévő Andorka Gábornak, a vendéglátó intézmény igazgatójának a rendezvény szíves fogadását. Egyúttal kifejezte reményét, hogy a nyárra tervezett, közös rendezésű Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiának is hasonló sikere lesz. Zárásként a TMEAHE tagjai koszorút helyeztek el az iskola egyik tanulója által készített, nagyméretű Petőfi Sándor kép előtt és könyvekkel köszönték meg a diákoknak és pedagógusoknak a figyelmes vendéglátást.

A Honismeret Napja második állomása a Petőfi 200 rendezvénysorozatba illeszkedett. A koszorúzásokkal egybekötött emlékezés első állomása a borjádi Petőfi Méhes volt. Itt dr. Kiszler Gyuláné egyesületi tag és és Greifensteinné Zsebe Anita, a kölesdi Művelődési Ház vezetője mutatta be a költő 1845. szeptember 26. és október 7. között itt eltöltött, kellemes és gyümölcsöző időszakát.

Petőfi Sándor, aki akkor gyermekkori barátjánál, Sass Istvánnál vendégeskedett, a ma irodalmi emlékhelyeként őrzött méhesbe vonult vissza elmélyülést, nyugalmat találva. A Tolna vármegyei időtöltés számos híres költeményt eredményezett, mint például A magyar nemes, vagy A négy ökrös szekér. Az emlékhely látogatói ajándékba kapták az 1848-49 emlékei Kölesden című kiadványt, ami dr. Kiszler Gyuláné korábbi kutatásai alapján készült.

A Honismeret Napja Sárszentlőrincen fejeződött be. A résztvevőket Sátor Géza polgármester fogadta a jelenleg felújítás alatt álló Petőfi Sándor Emlékház előtt. A költő, mint sárszentlőrinci diák, 1831. szeptember 28-tól két éven át itt lakott. A helyszínen Zsámboki Árpád, a Honismereti Szövetség alelnöke emlékezett nemzeti költőnkre. Kiemelte, hogy Petőfi Sándor, jó honismerőhöz méltóan, mennyit járta az országot, sokszor gyalog is. Utazásai idején nemcsak költemények születtek, hanem levelek és útleírások is, ezek sok értékes helyi adatot is tartalmaztak.