A tanulás iránti vágy és érdeklődés egyidős az emberiséggel – kezdte. Az első iskolák hat évezreddel ezelőtt alakultak meg Egyiptomban, Mezopotámiában, mikor még az agyagtábla, vagy a papirusz volt az adattároló. Írnokokat képeztek, majd a világi bürokrácia igényelte írástudók, s a hűséges alattvalók képzése volt az iskolák feladata.

Fodor Richárd tartott előadást az MCC szekszárdi képzési központjában március 16-án (Fotó: Kiss A.)

Említette, hogy a tanulás színterei nem csak az iskolák tantermei, vannak különórák, de ide tartozik az egyéni otthoni munka, vagy a kulturális infrastruktúra, mint a színház, a mozi, a múzeum és a könyvtár is. A tudás gyarapítását szolgálja a utazás, az olvasás, sőt a sport is, és teszik ezt az utóbbi időben a digitális alkalmazások, a járvány miatt kényszerűen bevezetett online oktatás is.

Az előadó beszélt arról is, hogy a mindenhez értő polihisztorok kora már véget ért, viszont valóságos információs cunami zúdul az emberekre. Évente közel négymillió új könyv jelenik meg 820 példányban, négy és fél milliárd az internetet használók száma, percenként 147 ezer facebook fotó, naponta 720 ezer órányi video kerül a világhálóra.

Szólt az új oktatási technológiákról, a tehetséggondozásról, említette a kiemelkedő pedagógusokat, mint például a Rácz Lászlót, a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium matematika fizika tanárát, aki több Nobel díjasnak adta át tudását.