– Sajnos a világjárvány miatt az elmúlt években nem ünnepelhetünk közösen. Ezért is nagy öröm számomra, hogy ma, újra lehetőségünk van folytatni szép, és joggal mondhatom példaértékű hagyományunkat! Legyünk rá büszkék – emelte ki ünnepi beszédében a felvidéki Tardoskedden Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere úgy folytatta: még a völgységi város alpolgármestereként vállt részesévé ennek a hagyománynak. Vagyis annak, hogy Bonyhádon a tardoskeddi, míg a felvidéki testvértelepülésen a bonyhádi polgármester mondja az ünnepi beszédet március 15-e alkalmából.

Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere mondott ünnepi beszédet (Beküldött fotó)

– Számomra megtisztelő és egyben felemelő érzés is. Köszönöm, hogy itt lehetek és összetartozásunkat erősítve, közösen emlékezünk 1848 hőseire – tette hozzá. Emlékezünk – folytatta Filóné Ferencz Ibolya– az első számú vezetőkre, államférfiakra: Gróf Széchenyi Istvánra, akinek aktív politikai jelenléte, szellemi vezetése mellett széles körben kiterjesztett jogokról, igazságosságról, közteherviselésről, parlamentáris demokráciáról, gazdaságfejlesztésről, közlekedés fejlesztésről, népnevelésről és közművelődésről szólt a disputa. Kossuth Lajosra, aki az emigrációban eltöltött hosszú évek alatt egy pillanatra sem felejtkezett el hazája felszabadításáról, és akinek alakját sem a távolság, sem az idő nem tudta elmosni a magyar emlékezetből. Batthyány Lajos grófra, az 1848 áprilisában kinevezett első felelős kormány miniszterelnökére. Emlékezünk a márciusi ifjakra, köztük a 200 éve született Petőfi Sándorra. A legnagyobb magyar költőre, aki rövid élete alatt meghatározó alakjává vált a magyar történelemnek, és akinek neve nem kopott meg az elmúlt 200 évben sem.

Emlékezünk Tardoskedd hőseire: Bugyik Józsefre, Tóth Józsefre és Drexler Ferencre. Emlékezünk Bonyhád neves szülöttére, Perczel Mór honvédtábornokra, akinek sírjánál, mint minden évben most is fejet hajtottunk. És emlékezünk az ismeretlen, szabadságért küzdő honvédekre, őseink tiszteletére, akik bár sokfélék voltak, mind egyet akartak: lerázni magukról a birodalmi elnyomást, harcolni az ország szabadságáért, függetlenségéért, akár az életük árán is. Sokan voltak, itt a Felvidéken is, magyarok, szlovákok egyaránt. S hol sírjaik domborulnak – a Csallóköztől a Hernád mentéig – áldó imádság mellett mondják el szent neveiket ma is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Ezekkel a szavakkal kezdődött a magyar nemzethez intézett forradalmi kiáltvány, a 12 pont 1848. március 15-én. 175 esztendő elteltével, ma sem kíván, kívánhat mást nemzetünk: Legyen béke, szabadság és egyetértés! – világított rá beszédében Bonyhád polgármestere, aki ezt követően emlékeztetett, ma még a járványt sem hagytuk teljesen a hátunk mögött máris számos új kihívással kell szembe néznünk.