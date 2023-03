Közel nyolcszáz hölgy vett részt a remek hangulatú programon, amelyen Szabó Tibor köszöntötte a jelenlévőket. – Az életünk minden színterét betöltő női jelenlét hihetetlen gazdagsággal ajándékoz meg minket, férfiakat – emelte ki beszédében Bonyhád alpolgármestere.

Szabó Tibor alpolgármester köszöntötte a hölgyeket Bonyhádon (Fotó: Ruip Gergő)

– Az Önök méltatására nem igazán elegendő az idő, amit számomra megszabtak – folytatta –, ezért engedjék, meg hogy csak felsorolásszerűen tegyem egymás mellé azokat a szavakat, amik eszembe jutnak, ha Önökre pillantok: édesanya, nagymama, dédi, feleség, lány, barátnő, szépség, báj, kellem, lélek, dallam, tánc, szerelem, szeretet, okosság, erő, otthon, és még hosszan sorolhatnám, és Önök bizonyára magukban még számtalan fogalmat hozzá tudnak tenni az én felsorolásomhoz.

Ahogy minden évben, idén is megünnepeljük ezt a különleges napot, amikor a nők szerepéről és jelentőségéről emlékezünk meg. Az elmúlt évek azonban kihívásokat hoztak számunkra, amelyeket együtt kellett leküzdenünk. Olyan évek voltak ezek, amelyben az egész világot megrázta a Covid járvány, amely hatással volt az életünk minden területére. A nehézségek ellenére, a városunkban élő hölgyek megmutatták, hogy mennyire erősek és kitartóak, hogy alkalmazkodni tudnak a kialakult helyzethez és a járvány okozta új feladatokkal is, amely a családokra nehezedett, meg tudtak küzdeni. A gazdasági válság, a háború, az infláció és az energiaválság mind-mind kihívást jelentettek számunkra, de mindig sikerült együtt megoldani a felmerülő akadályokat. Ahogy a közösségünk egészének ereje, úgy a hölgyek hozzájárulása is kiemelkedő volt.

Nagy megpróbáltatások idejét éljük. Ezért még sokkal nagyobb szükségünk van azokra az alkalmakra, ahol együtt ünnepelhetünk, kikapcsolódhatunk, megtisztelhetjük a szeretteinket egy csokor virággal, egy öleléssel, egy felhőtlen szórakozást ígérő koncerttel. Mindezzel jelképezni szeretnénk, hogy világunknak különösen nagy szüksége van a női lélekre alapozott empátiára, egyensúlyra, törekvésre, és a jótékonyságra. A nők szerepe pótolhatatlan a családok összetartásában – hangsúlyozta Szabó Tibor.