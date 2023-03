A szakemberek elmondták, hogy a felújítás döntően a Dunaferr mérnökeinek és dolgozónak köszönhető

Sokan emlékezünk még a fiatalon, negyvenöt évesen elhunyt Kovács Péterre, aki anno a szállítmányozással foglalkozó Dunaferr Portolan Kft. első ügyvezető igazgatója volt. Az egykori vezető korai halála megdöbbentette azokat, akik ismerték, szerették őt. Az ő tiszteletére nevezték el a Dunaferr kikötőjének „örökmozgó” hajóját Péternek.

A boxerhajó nélkülözhetetlen része a Duna ipari kikötői forgalmának, hiszen ez mozgatja a folyami alapanyag­ellátásban és a készáru-ellátásban részt vevő nem önjáró bárkákat a nyílt víz és az öböl között. Megtudtuk azt is, hogy a hajónak adott esetben – amennyiben az időjárás szükségessé teszi – „jégtörő” szerepe is van, pontosabban az, hogy folyamatos mozgásával elősegíti, hogy ne fagy­jon be a városi öböl vize, hiszen az a kemény telek idején egyben védöbölként is szolgál.

A hajó felújítási munkálatairól Simon Csaba, a Dunaferr Szállítómű Járműjavító-üzem üzemvezetője és Szepessy Gergő üzemviteli és karbantartásvezető számolt be lapunknak.

A szakemberek elmondták, hogy a felújítás döntően a Dunaferr mérnökeinek és dolgozóinak köszönhető. A 2022-es év elején elindított beruházási projekt célja a Dunaferr tulajdonában lévő kikötői boxerhajó propulziójának, azaz hajócsavaros meghajtásának és a komplett hajtásláncolatának felújítása volt. Egészen pontosan a propulzió a dízelmotoros meghajtás utáni, a hajó mozgását végző berendezéseket jelenti.

A kikötői rendező hajó kiemelése 2022. június 29-én a Dunagép Zrt. nagy teherbírású autódarujának segítségével történt, miután kiválasztásra került a felújítást végző vállalkozó személye. A hajó üzemkész tömege 94,5 tonna, tehát a kikötői két, nagy teherbírású daru együttes teherbírását jócskán meghaladta. A hajó egy, erre kialakított sójaágyon várta, hogy megkezdődjön a propulzió nagyjavítása. Ehhez hasonló beavatkozás, amely ezt érintette, utoljára 2009-ben történt.

A boxerhajó két főgéppel rendelkezik, emiatt igen nagy manőverező képességgel bír. A felújítás alkalmával megtörtént a hajócsavartengelyek cseréje csapágyazással együtt, amelyet a Dunaferr mechanikaüzemében végeztek el. A tengelyek a hajótestből kilépő részeinek, a vízzáró tömszelencéknek a felújítására is szükség volt. Új, ún. kort-gyűrűk­kel szerelték fel, amelyek a felújítás után beépítendő hajócsavarok védelmét és a teljesítőképességük növelését segítik.

A kort-gyűrű a hajócsavarral és a csavartengellyel a hajó előre jutásához nélkülözhetetlen csavart körbeölelő gyűrűszerű szerkezet, amely emeli a hajócsavar teljesítőképességét, és adott esetben megvédi az esetleges megfeneklés során ért agresszív, mederfelszíni „támadásoktól”.

Felújították a kormánylapátokat is. A hajófenék legkritikusabb részeinek újralemezelése után egy speciális festékkel vonták be az acélburkolatot. A fedélzeti elektromos energiaellátást biztosító akkumulátorok cseréje is megtörtént.

A nagyjavítás keretében kisebb javításokat is elvégeztek a Dunaferr saját karbantartócsapatának segítségével. A beruházásban így aktívan részt vettek a gyártóegység szakemberei is, aminek köszönhetően március 22-én a boxerhajó újra vízre került. Az üzemi próbák után a hajó megkezdheti az úszóművek mozgatását.

A dunaferres szakemberektől azt is megtudtuk, hogy a hajócsavart 2–3 éven belül kell majd újra felújítani, amikor a hajót újra ki kell venni a vízből, a teljes generáljavításra pedig 2029-ben kerülhet sor, szintén úgy, hogy a parta emelik a hajót.